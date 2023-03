Die Entscheidungen in der jüngsten Sitzung des Weilheimer Gemeinderats in Remetschwiel sind mit einer Stimme weniger gefallen: Der langjährige Gemeinderat Thomas Zimmermann scheidet aufgrund seines neuen Hauptwohnsitzes in Höchenschwand aus dem Gremium aus. Er bedankte sich für die gute, kollegiale Zusammenarbeit und wird seinen Abschied noch mit den Ex-Ratskollegen in einem Gasthaus feiern. „Wir verlieren ihn ungern und sind dankbar für seine Beiträge und Wortmeldungen“, sagte Bürgermeister Jan Albicker.

Das Rathaus mit seinen 14 Arbeitsplätzen wird digitaler, die E-Akte kommt. „Wir schaffen die Papierakten ab, bereits für Herbst planen wir die Umsetzung“, sagte Albicker. Für die Mitarbeiter wird es Schulungen geben. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, hierfür das elektronische Dokumenten-Managementsystem Regisafe der Comundus Regisafe GmbH in Waiblingen zu kaufen und auf den PCs im Rathaus zu installieren. Das Produkt gebe es seit vielen Jahren und es sei in etlichen Gemeinden des Landkreises im Einsatz. „Aus unserer Sicht ist es das geeignete Programm“, sagte Albicker.

Nach Abzug eines ausgehandelten Rabatts kostet der Kauf von Regisafe Weilheim knapp 27.000 Euro. Hinzu kommen monatliche Gebühren von rund 450 Euro im Rahmen eines Software- Pflegevertrags und der Kauf von Hardware, was aber laut Albicker auf das notwendige Maß begrenzt sein wird. Wenn es nach Plan läuft, wird bereits ab Herbst mit Regisafe gearbeitet. Die wichtigsten alten Papier-Akten sollen nach und nach eingescannt werden.

Des Weiteren wurden in der Sitzung die Ingenieurleistungen für die Verlegung der neuen Wasserleitung vom Hochbehälter Steinrüsche nach Bierbronnen an die Freiburger Firma Fritz Planung GmbH vergeben, die bereits an zwei weiteren Weilheimer Großprojekten im Bereich Wasserversorgung beteiligt ist. Vier Bausachen standen auf der Tagesordnung. Der Gemeinderat hat sie alle als unproblematisch angesehen und einvernehmlich gebilligt.