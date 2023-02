Der Musikverein Aispel-Rohr hat sich zu seiner jährlichen Hauptversammlung getroffen. Die Vorsitzende Evelin Stöckle begrüßte alle Mitglieder sowie Stadtrat Peter Kaiser und Gemeinderat Thomas Zimmermann. Es wurde eine Schweigeminute für die gestorbenen Mitglieder, insbesondere für Ernst Mutter gehalten. Schriftführerin Sonja Keller hielt Rückblick auf das vergangene Jahr.

Der Musikverein Aispel-Rohr hat im vergangenen Jahr zwei Konzerte gegeben, eines im Mai unter der Leitung von Thomas Walde und eines im Dezember unter der Leitung von Frank Pohl. 46 Mal trafen sich die Musiker des Vereins zu Proben für ihre Darbietungen. Auftritte fanden am Erntedankfest in Berau und an verschiedenen anderen Anlässen wie Goldenen Hochzeiten oder runden Geburtstagen statt. Die fleißigsten Probenbesucher waren Sarah Senn, Roland Senn, Lothar Maier und Sieglinde Stöckle, ihnen wurde für die treue Anwesenheit gedankt.

Die erste Kassiererin Anabelle Steiger verlas den Kassenbericht. Sie erwähnte in ihren Ausführungen besonders die große Spendenwilligkeit der Freunde, Gönner und Ehrenmitglieder des Vereins. Bei den Teilwahlen des Vorstands wurden Evelin Stöckle als Vorsitzende sowie Stefan Senn als zweiter Kassierer in ihren Ämtern bestätigt. Die Wahlen leitete Stadtrat Peter Kaiser. Ortsvorsteher Stefan Senn überbrachte ebenfalls Grußworte.

Im aktuellen Vereinsjahr haben die Mitglieder wieder viel vor, so planen sie ein Muttertagsfest und nehmen am Bezirksmusikfest in Weilheim teil. Im Dezember wird das Jahreskonzert wieder im Haus des Gastes in Höchenschwand stattfinden. Der Verein ist weiterhin auf der Suche nach einer Dirigentin oder einem Dirigenten.