Das Konzert der Trachtenkapelle Nöggenschwiel im Haus des Gastes in Höchenschwand ist ein voller Erfolg gewesen. Die rund 50 Musiker bescherten den zahlreichen Gästen einen bunten Reigen an vielseitiger Blasmusik. Unter dem Motto „Unsere Musik bewegt“ hat das Orchester mit seinem Dirigenten Robert Rüegsegger alle Anwesenden in den Bann gezogen.

Los ging es mit dem Stück „Spaziergang im Park“ von Pavel Stanek. Die Mitglieder der Trachtenkapelle Nöggenschwiel kamen durch den Seiteneingang und simulierten einen entspannten Spaziergang durch das Publikum, während eine kleine Abordnung auf der Bühne die erste Melodie spielte. Danach führten alle das weitere Musikstück auf. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hannes Walde führte Stefan Ebi humorvoll durch das Programm.

Es folgte das Stück „Hindenburg“ von Michael Geisler. Eindrücklich spürten man als Zuhörer, welch tragisches Ereignis es für die Dabeigewesenen des Zeppelinunglücks im Jahr 1937 gewesen sein muss. Bei „Celebration And Dance“ von James Swearingen kam gute Laune im Saal auf. Gekonnt spielte das Orchester die schwungvollen Melodien. Auch das Stück „Schwabenland“, vom persönlichen Freund des Dirigenten Kurt Gäble komponiert, kam gut beim Publikum an.

In die Pause verabschiedete sich die Trachtenkapelle mit dem „Florentiner Marsch“ von Julius Fucik, arrangiert von Mnozil Brass. Begonnen wurde der zweite Teil des Konzerts mit der Filmmusik aus „Bärenbrüder“, dem Titel „On My Way“ von Phil Collins. Nach den Ehrungen von Bernhard Bergmann, Bernhard Oberle, Reinhold Bächle und Robert Böhler präsentierte die Trachtenkapelle den Jubiläumsmarsch. „Ai Se Eu Te Pego“ von Michel Teló brachte zur Freude des Publikums portugiesische Leidenschaft in den Konzertsaal.

Mit „Hemmige“ (auf Deutsch Hemmungen) von Mani Matter wollte sich die Musik verabschieden. Doch das Publikum forderte noch mehrere Zugaben. Bei „Oh mein Papa“ von Hans Kolditz hatte Martin Oberle ein Solo, das mit großem Applaus honoriert wurde. Man spürte, dass sich alle Musiker sowie Besucher freuten und dass die Konzerte der Trachtenkapelle in der Corona-Pause stark vermisst wurden. Seit 2019 fand aufgrund der Pandemie kein Konzert im Haus des Gastes statt. Nun bot die Trachtenkapelle einen Hörgenuss für Gäste jedes Alters.