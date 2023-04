Der Gemeinderat Weilheim hat ein neues Mitglied. Da Thomas Zimmermann nicht mehr seinen Hauptwohnsitz in Weilheim hat, schied er aus dem Gremium aus. Auf Grundlage der Gemeinderatswahl 2019 rückt Ralf Bächle nach. Er kommt aus Nöggenschwiel, ist Elektroingenieur und hat große Erfahrung: Er ist bereits zehn Jahre lang Gemeinderat gewesen. Bürgermeister Jan Albicker verpflichtete ihn und dankte ihm und allen Gemeinderäten für ihren Einsatz: „Gemeinderat ist ein Ehrenamt, hinter dem ein großer Zeiteinsatz steht“, sagte er.

Ansonsten stand die Sitzung im Zeichen von Bausachen in Weilheim, Schnörringen, Nögggenschwiel, Bannholz und Remetschwiel. Es ging um den Neubau von Einfamilienhäusern und Carports, die Überdachung einer Flachgarage, die Umnutzung einer Dachgeschosswohnung und die Errichtung einer Bewegungsfläche für Pferde. Alle Vorhaben stufte der Gemeinderat als unproblematisch ein und erteilte einstimmig sein Einvernehmen.

Albicker vermeldete beim Tagesordnungspunkt Spenden: Die Nöggenschwieler Holzwerkstatt Markus Ebi schenkt dem Kindergarten Nöggenschwiel einen Holzpalettentisch im Wert von rund 500 Euro. Nöggenschwiel ist auch der Ort, an dem die Gemeinde ein Großprojekt umsetzt: Nahe Kirche und Schulhaus entsteht ein neuer Kindergarten. Laut Albicker geht es dabei in die Feinplanung. Alles, was im Gemeinderat besprochen und beschlossen wird, ist auf der Internetseite der Gemeinde www.weilheim-baden.de nachzulesen. Diese zeigt seit Kurzem ein völlig neues Gesicht.