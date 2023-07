Die Feuerwehr bekommt neue Einsatzkleidung. Der Gemeinderat bewilligte in jüngster Sitzung einstimmig die Anschaffung von 100 sandfarbenen Einsatz-Uniformen. Sie ersetzen die alten schwarzen, die 13 Jahre alt sind und teilweise Beschädigungen aufweisen. Vergeben wurde der Auftrag an die Firma Fireliner GmbH in Weinstadt.

50 Brandschutzjacken und 50 Brandschutzhosen für Atemschutzträger werden noch dieses Jahr geliefert. 50 weitere Jacken und Hosen für Nicht-Atemschutzträger folgen 2024. 111.027 Euro kosten die 100 Uniformen. Die Summe ist weitgehend in den Haushaltsplänen 2023 und 2024 berücksichtigt.

„Die neuen Uniformen sind leichter, haben eine bequemere Passform und sind leistungsfähiger“, sagte Kommandant Florian Pfeiffer. Die Farbe Schwarz wurde nicht wiedergewählt, weil sie laut Pfeiffer Wärme schneller aufnehme als hellere Farben.

Reparaturarbeiten an zwei Feldwegen

Weiterhin beschloss der Gemeinderat die Vergabe von Reparaturarbeiten an zwei Feldwegen an die Firma Schleith. In Bannholz wird die 2022 begonnene Asphaltierung des Wegs „Hintere Zelg“ fortgesetzt. Im „Kreuzlebuck“ Richtung Grillhütte in Nöggenschwiel wird eine Teilstrecke im Bereich der starken Kurve asphaltiert. Gut 31.000 Euro kosten die beiden Maßnahmen.

Bauanträge

Fünf Bauanträge standen auf der Tagesordnung. Keine Einwände hatte der Gemeinderat gegen den Neubau eines Einfamilienhauses in Nöggenschwiel, von zwei Doppelhaushälften in Brunnadern und den Umbau eines Betriebsgebäudes in Waldhaus.

Nach längerer Diskussion mehrheitlich abgelehnt wurde der Antrag auf eine Änderung des Bebauungsplans für den Neubau eines weiteren Wohnhauses in Brunnadern. Der Antragsteller wollte das Haus nicht wie im Bebauungsplan vorgesehen parallel zur Straße bauen. Es besteht die Befürchtung, dass eine Einwilligung weiteren Änderungsanträgen Vorschub leisten könnte.

Die Sitzung wurde von Matthias Ebi geleitet, da Bürgermeister Jan Albicker aus gesundheitlichen Gründen nur einen Teil seiner Termine wahrnehmen kann.