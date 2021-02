von Claus Bingold

Wie überall im Land leiden auch die Weilheimer Narren unter den massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Daniela Meier, Zunftmeisterin der Weilheimer Narrenzunft Närrische Friedli erklärt: „In diesem Jahr müssen wir, ob wir wollen oder nicht, in unseren Höhlen bleiben. Unter anderem bleibt da viel Zeit zum Lesen.“

Um diesem Bedürfnis ein wenig nachzukommen, hat sich ein kleines Team um Anna-Lena Götte zusammengefunden, um allen Widrigkeiten zum Trotz die traditionell an Fasnacht erscheinende Narrenzeitung auf die Beine zu stellen. „Dafür“, so Zunftmeisterin Daniela Meyer, „möchte ich den närrischen Mädels meinen herzlichen Dank aussprechen.“

Narrenzeitung im Briefkasten

Leider kann die Narrenzeitung nicht wie gewohnt an den Haustüren verteilt werden. Die Mitglieder des Zunftrates werden die Zeitungen am Samstag, 6. Februar, an die Haushalte in die Briefkästen verteilen. „Damit hoffen wir, den Weilheimern wenigstens einen Hauch fasnächtlicher Stimmung in ihre vier Wände bringen zu können.“

Bei der Bezahlung des närrischen Blattes bittet die Zunft auch um eine kleine Spende. „Durch die Pandemie bedingte Einnahmeausfälle – zum Beispiel beim Schlachtfest, dem Bunten Abend, dem Kinderball, dem Umzug mit anschließendem Närrischen Treiben im Rittersaal und vielem mehr, müssen wir in diesem Jahr mit erheblichen Mindereinnahmen rechnen.“

Als ausgesprochen erfreulich wertet es die Zunftmeisterin, dass sechs Neue zu den „Närrischen“ gestoßen sind. Allerdings müssen die jetzt mit ihrer Taufzeremonie, bei der ihnen ihre neuen Masken ausgehändigt werden, bis zur nächsten Fasnacht 2022 warten.

Einen kleinen Tipp hat Zunftmeisterin Daniela Meier noch für die Weilheimer: „Wer am Schmutzigen Donnerstag verkleidet ins Lädele geht, erhält eine kleine Überraschung von Ikea Sondermann überreicht. Bleibt mir nur noch zu sagen: „Bleibt gesund und freut euch auf die Fasnachtssaison 21/22, in die wir mit doppeltem Elan starten wollen.“