von Bettina Ebi

Seit Wochen proben die rund 50 Mitglieder des Musikvereines Remetschwiel für das Jahreskonzert. Los geht es am Samstag, 17. Dezember, um 20 Uhr in der Haagwaldhalle. Einlass ist um 19 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse für 10 Euro. Das Konzert verspricht neben guter Filmmusik noch weitere Höhepunktes wie das Charles-Chaplin-Medley oder das Stück „Return to Ithaca“ von Kees Vlak.

Auch ein Querflötensolo von Amelia Jaschonek zur Melodie von „May the Road Rise“ von Markus Götz wird gespielt. Ein weiterer Musikgenuss verspricht „Bohemian Tequila“, bei dem die Melodie des Böhmischen Traums gekonnt in lateinamerikanische Gefilde versetzt wird. Die Gäste erwartet ein buntes Programm unter der Leitung von Dagobert Ebner.