Der Sportverein Nöggenschwiel hat ein neues Vereinsheim. Was 2016 mit den ersten Überlegungen begonnen hat, wurde von den Mitgliedern in den vergangenen Jahren realisiert. Jüngst wurden alle Sponsoren zu einer Feier ins neue Vereinsheim eingeladen.

Bürgermeister Jan Albicker freute sich mit dem Sportverein über das gelungene Projekt: „Viele Ideen wurden durchgespielt, neue innovative Konzepte bis hin zur Energieautarkie wurden erarbeitet und umgesetzt.“ Am 12. Juli 2018 ist die Baugenehmigung erteilt worden.

Eigenmittel und Zuschuss von der Gemeinde

„Die Rücklagen in unserem Haushalt und in der Vereinskasse sind zwar geschrumpft, schließlich wurde das Projekt zum großen Teil aus Eigenmitteln und einem Zuschuss der Gemeinde Weilheim finanziert. Der SV Nöggenschwiel verfügt jetzt über Räumlichkeiten, die das Vereinsleben mehr als nur bereichern“, so Jan Albicker weiter. Er betonte, wie wichtig das Vereinsleben für uns alle ist.

Der Vorsitzende Matthias Ebi führte die baulichen Meilensteine des SV Nöggenschwiel aus und blickte von der Vereinsgründung bis zum Umbau des Vereinsheims.

Die Gemeinderäte Wilfried Schäfer (von links) Günther Dörflinger, Tobias Eckert, Stefan Ebi.Bürgermeister Jan Albicker, Pater Matthias Hanisch, Vorsitzender des SV Nöggenschwiel und .Gemeinderat Matthias Ebi sowie der Technische Bauamtsleiter der Gemeinde Weilheim.Franz-Josef Friederichs bei der Einweihung des neuen Vereinsheims des SV Nöggenschwiel..Im Hintergrund die Trachtenkapelle Nöggenschwiel. ..

Der SV Nöggenschwiel wurde 1954 gegründet und hat 255 Mitglieder. 1957 wurde eine gemeindeeigene Wiese bespielbar gemacht. Durch den Bau der Rosendorfhalle 1970 hatte der SV eine überdachte Umkleidekabine. 1982 entstand ein Bioriko-Rindenplatz, von 1987 bis 1990 wurde das erste Vereinsheim gebaut.

1992 bis 1993 folgte der Rasenplatz mit Bewässerungsanlage. 1997 bekam das Vereinsheim einen Anbau, 2002 entstand der Hartplatz. 2015 legte sich der Verein eine neue Flutlichtanlage zu, 2020 stand eine Hartplatzsanierung an und die Bewässerungsanlage wurde erneuert. Von 2020 bis 2023 wurde das Vereinsheim umgebaut.

Ziel war es, die sanitären Anlagen zu erneuern, die Umkleidekabinen erweitern und die Duschmöglichkeiten zu verbessern. Außerdem wünschten sich die Sportler ein vereinseigenes Büro und das neue Vereinsheim sollte mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet sein. „Kurzum, die Rahmenbedingungen sollen für die Fußballer zukunftsorientiert sein. Wir wollten die Attraktivität erhöhen, die Jugend ist unsere Perspektive.“

Die Planung begann 2016, die Mitglieder wurden von Anfang an mit eingebunden. Im Herbst 2017 hat der Vorstand zu einer Sonderversammlung eingeladen und die Aufstockung von Architekt Gottfried Zipfler sowie die Kostenschätzung von Matthias Ebi vorgestellt. Die Hauptidee war, dass unten im Vereinsheim der Wirtschaftsbetrieb ist und im obigen Teil der sportliche Betrieb abläuft.

Mitglieder investieren viel Zeit und Geld

Zuschüsse wurden beim Badischen Sportbund beantragt und die Gemeinde gewährte ein zinsloses Darlehen. Weiter hatte der Verein auch viele Eigenmittel in das Gebäude gesteckt. Andreas Presch und Matthias Ebi hatten die Bauleitung inne, Antonia Zevola waren verantwortlich für die Elektroarbeiten, Daniel Bächle und Michael Ebi für die Schreinerarbeiten. Matthias Ebi führte die Holzbauarbeiten aus, Matthias Ebner die Sanitär- und Heizungsarbeiten, Manuel Tröndle war für das Kühlhaus zuständig. Marius Schäfer hat mit zwei Kollegen die Fliesenarbeiten erledigt.

Viele ehrenamtliche Helfer unterstützen die Teams. Florian Menzel und Matthias Leber sorgten für die Verpflegung, Rudi Leber war für die Sicherheit zuständig. In der Summe wurden 5300 Arbeitsstunden geleistet. Matthias Ebi: „Mit dem Vereinsheim haben wir eine Begegnungsstätte geschaffen, wir haben unsere Kapazitäten erweitert, mit modernsten nachhaltigen Technologien“. Er dankte auch den Sponsoren für die Realisierung des Projektes. Im Anschluss segnete Pater Matthias Hanisch das Gebäude.