Weilheim vor 3 Stunden

Mit dem Sohn Michael Ebi hat die Schreinerei Ebi in Nöggenschwiel nun einen neuen Meister

Michael Ebi macht seinen Meister und will nun in der Schreinerei seines Vaters in Nöggenschwiel ein neues Computerprogramm einführen, mit dem geplante Möbel und Räume dreidimensional dargestellt werden können.