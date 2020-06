von Bettina Ebi

An Fronleichnam wurde in Nöggenschwiel ein Gottesdienst im Freien gefeiert. Auf dem großen Platz vom Bauunternehmen Ebner war Platz für 100 Gläubige, die mit genügend Abstand an der Messe teilnehmen konnten.

Weilheim Die Rosentage sind wegen Corona abgesagt: Dennoch lohnt sich ein Besuch in Nöggenschwiel Das könnte Sie auch interessieren

Pater Matthias Hanisch zelebrierte den Gottesdienst, das Bläserquartett der Trachtenkapelle umrahmte die Feier musikalisch.