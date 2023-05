Die Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Weilheim hat ihre Hauptversammlung abgehalten. Kommandant Matthias Block begrüßte alle Gäste, besonders Dienstherr Bürgermeister Jan Albicker und die Gemeinderäte Klaus Bächle und Stefan Ebi. Auch Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Waldshut, Ralf Rieple, und die Feuerwehrkommandanten aus den Nachbargemeinden wurden zur Versammlung willkommen geheißen. Die Bewirtung für das gemeinsame Essen hatte die Einsatzabteilung Bannholz-Remetschwiel übernommen.

Die Gesamtfeuerwehr Weilheim hatte im vergangenen Jahr 29 Einsätze zu verzeichnen. Außerdem nahmen viele Mitglieder an Lehrgängen und Fortbildungen teil. Der Kassenbericht wurde verlesen und zur vollsten Zufriedenheit von Norbert Raufer und Reinhard Huber geprüft. Die Wahlen unter der Leitung von Bürgermeister Jan Albicker wurden schriftlich vorgenommen. Zur Wahl standen der Feuerwehrkommandant, die zwei stellvertretenden Feuerwehrkommandanten, die Ausschussmitglieder sowie die Kassenprüfer.

Florian Pfeiffer wurde zum neuen Gesamtfeuerwehrkommandanten gewählt. Er übernahm das Amt von Matthias Block, der dieses Amt seit 2008 innehatte. Stellvertretende Feuerwehrkommandanten waren Matthias Klausmann und Christian Mutter, neu gewählt wurden Thomas Bächle und Jürgen Gamp. Neue Ausschussmitglieder von der Abteilung Bannholz-Remetschwiel sind Richard Lasch, Gerd Schäfer, Markus Schlachter und Jonas Widmer, von der Abteilung Nöggenschwiel Philipp Kaiser und Simon Schäfer sowie von der Abteilung Weilheim Dominik Gamp, Stefan Hilpert, Christian Jehle und Michael Stubbe. Neue Kassenprüfer sind Fabian Fehrenbacher und Alfred Marder.

Bürgermeister Jan Albicker bedankte sich bei Matthias Block, der in den vergangenen 15 Jahren so viel Einsatz für die Gesamtfeuerwehr Weilheim gezeigt habe. Albicker sagte: „Der Schutz vor Gefahren war stets in guten Händen. Die Gesamtfeuerwehr Weilheim hat einen sehr guten Leistungsstand und den gilt es, zu erhalten. Zwischen Matthias Block und mir war immer ein guter Draht. Vielen Dank für alles.“

Jan Albicker informierte die Mitglieder der Feuerwehr über die Entwicklung des Feuerwehrhauses in Nöggenschwiel und über die Lage der Sirenen. Auch soll die Altersabteilung wieder aktiver werden. Hier fanden sich 15 Männer, die sich diesem Vorhaben annahmen. Ein großer Dank ging auch an die Jugendfeuerwehr und deren Leiter Matthias Roka.

Auch Beförderungen standen auf dem Programm: Thomas Bächle wurde zum Brandmeister und Florian Pfeiffer zum Oberbrandmeister befördert. Nach den Grußworten der Gäste bedankte sich Matthias Block für die große Einsatzbereitschaft aller Mitglieder sowie bei Bürgermeister Jan Albicker und den Mitarbeitern der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit. Er wünschte dem neuen Kommando alles Gute und eine glückliche Hand.