von sk

Die Gemeinde Weilheim feierte das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Baden/Bretagne im Rahmen eines großen Festakts in der Rosendorfhalle in Nöggenschwiel. Aus Baden waren rund 70 Personen angereist, zusammen mit einer Bagad-Gruppe (bretonische Musiker) und einer Badener Volkstanzgruppe Namens Korollerion. Alle Gäste konnten problemlos in zahlreichen Gastgeberfamilien untergebracht werden.

Am vergangenen Freitagmorgen übergab der Bürgermeister von Baden, Patrick Eveno, ein Gastgeschenk, ein bretonisches Boot, an Bürgermeister Jan Albicker. Zahlreiche französische und deutsche Gäste waren zu diesem Anlass bei einem kleinen Umtrunk versammelt. Am Abend begannen dann die Feierlichkeiten in der Rosendorfhalle mit einem Apéro, begleitet vom Musikverein Weilheim und der Bagad-Gruppe. Etwa 150 Gäste aus beiden Gemeinden waren anwesend.

In ihren Reden betonten die Bürgermeister von Baden und Weilheim trotz zweijähriger Corona-Pause die intakte und lebendige Partnerschaft. Sie bedankten sich bei den Initiatoren der Städtepartnerschaft, den ehemaligen Bürgermeistern Hans-Jürgen Gantert, der zum Ehrenbürger von Baden ernannt wurde, sowie Maurice Nicolazic.

Ein Appell von Brigitte Bing, seit fast 20 Jahren Vorsitzende des Fördervereins Weilheim, die Beteiligung von jungen Leuten in beiden Gemeinden zu forcieren, fand großen Beifall, weil nur durch die Integration jüngerer Bürger der Geist dieser besonderen Partnerschaft erhalten und ausgebaut werden kann.

Am Samstag unternahmen die französischen Gäste und zahlreiche Gastgeber einen Ausflug zum Rheinfall und eine geführte Tour durch Stein am Rhein. Ein weiterer Festakt war am Sonntagmittag, im Rahmen des Rosenfestes, die Einweihung des neuen Boule-Platzes in Nöggenschwiel, der den Namen „Badener Platz“ erhalten soll.