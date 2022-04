von Claus Bingold

In ihren Rückschauen über die abgelaufenen zwei Jahre berichteten die Vorsitzende Renate Stubbe und Schriftführerin Irene Frank, dass viele der obligatorischen Veranstaltungen coronabedingt ausfielen.

Fand im Jahr 2019 noch der traditionelle Adventsbasar in der Nägeleberghalle statt, so musste dieser in den beiden folgenden Jahren abgesagt werden. Immerhin konnten die Mitglieder 2020 bei der Seniorenfasnacht und am Schmutzigen Donnerstag feiern. Ansonsten mussten die normalen Aktivitäten der Landfrauen weitgehend eingestellt werden.

Wenn Blutspendetermine in der Nägeleberghalle stattfanden, waren die Landfrauen selbstverständlich vor Ort, um die Spender nach dem Aderlass mit Stärkung zu versorgen. Im Oktober sorgten die Weilheimerinnen am Fredericktag für Unterhaltung der Kinder.

Der Verein Der Landfrauenverein Weilheim wurde 1957 gegründet. Er hat derzeit 63 Mitglieder (Durchschnittsalter 67 Jahre). Ziele des Vereins sind vor allem der persönliche Kontakt untereinander, gemeinsame Unternehmungen wie Ausflüge, Besichtigungen und Vorträge sowie das Angebot von Gymnastikkursen und Walkinggruppen. Ganz wichtig ist den Landfrauen die Mitgestaltung des öffentlichen Lebens in der Gemeinde. Vorsitzende ist seit 2015 Renate Stubbe. Kontakt: Telefon 07741/43 00.

Vorbildlich sind die Spendenaktionen. So wurden Masken genäht und verkauft. Über 1000 Euro konnten gespendet werden. Eine Spendenaktion für die Hochwasseropfer an der Ahr brachte 500 Euro ein. Schließlich wurden zwei VW-Busse samt Hängern mit nützlichen Artikeln für Ukraine-Flüchtlinge nach Polen geschickt.

Für das laufende Jahr ist ein Comedy-Abend in der Nägeleberghalle geplant. Im Mai sollen eine gemeinsame Wanderung rund um Bad Zurzach und im September ein Tagesausflug nach Breisach stattfinden.

Paula Baumgartner, Maria Bächle und Margarete Huber wurden für jeweils 60 Jahre Vereinszugehörigkeit sowie Annemarie Prothmann für 25 Jahre geehrt. | Bild: Claus Bingold

Einige Veränderungen gab es bei den Vorstandswahlen. Wieder gewählt wurden die Vorsitzende Renate Stubbe und ihre Stellvertreterin Renate Villinger. Allerdings gab Renate Stubbe bekannt, dass sie das Amt lediglich noch ein Jahr begleiten wolle. Neue Kassenverwalterin ist Isabel Lienhart. Sie übernimmt das Amt von Katharina Baumgartner.

Als Schriftführerin bestätigte die Versammlung Irene Frank. Drei Beisitzerinnen vervollständigen den Vorstand. Wiedergewählt wurde Monika Weißenberger. Neu dazu kamen Nadia Gamp und Christine Marder.

Schließlich standen noch Ehrungen für die langjährige Vereinszugehörigkeit auf der Tagesordnung. Für 25 Jahre bei den Landfrauen erhielten Inge Schwimmer und Annemarie Prothmann die entsprechenden Urkunden und die Goldene Biene. Eine Urkunde für 50-jährige Vereinstreue erhielt Maria Boll. Vor 60 Jahren sind Maria Bächle, Paula Baumgartner, Margarete Huber und Inge Stüber zu den Weilheimer Landfrauen gestoßen.