Die Landfrauen Weilheim haben ihre Hauptversammlung abgehalten. Die Vorsitzende Renate Stubbe begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder sowie Gemeinderat Matthias Ebi und Helga Trötschler vom Bezirksvorstand. Schriftführerin Irene Frank berichtete nach dem gemeinsamen Essen von den Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres. Ein besonderes Ereignis hatten die Landfrauen in der Nägeleberghalle Weilheim organisiert. Das Duo Streckenbach und Köhler sorgte für beste Unterhaltung in der voll besetzten Halle. An einer Bar konnten die Besucher nach der Aufführung gemeinsam feiern.

Außerdem wanderten die Frauen im Juni am Achenberg und besuchten im September die Landesgartenschau. Für die Kinder wurde der Frederick-Tag im Bürgersaal gestaltet. Auch hatten die Frauen beim gemeinsamen Basteln für den Adventsbasar viel Spaß. Dieser wurde nach zweijähriger Pause wieder sehr gut angenommen. Über den Stand der Kasse informierte Isabel Lienhard. Die Entlastung des Vorstands übernahm Matthias Ebi, diese erfolgte einstimmig.

Bei den anschließenden Teilwahlen, die Helga Trötschler leitete, wurde Nadja Gamp (bisher Beisitzerin) zur neuen Schriftführerin gewählt. Irene Frank gab das Amt nach 18 Jahren ab. Die Frauen dankten ihr herzlich für das große Engagement, das Irene Frank in den vielen Jahren für die Landfrauen Weilheim geleistet hat. Irene Frank hat mit viel Einsatz sämtliche Daten und Fakten von Grund auf zurück digitalisiert und alles auf dem Laufenden gehalten.

Außerdem waren noch zwei Beisitzerinnen zu wählen, eine für Nadja Gamp und eine für zusätzliche Unterstützung im Vorstand. Angelika Jehle und Susanne Elbrecht übernahmen diese Ämter. Gemeinderat Matthias Ebi bedankte sich im Namen der Gemeinde für den ehrenamtlichen Einsatz der Frauen in vielfältigen Bereichen.

In diesem Vereinsjahr haben die Frauen auch schon einiges auf dem Programm stehen. So werden sie beim Bezirksmusikfest des Musikvereins die Kaffeestube organisieren. Weiter findet im Juli ein Cocktailabend mit Platzkonzert statt. Im Oktober werden die Landfrauen einen Ausflug nach Colmar unternehmen.