Kristina Villinger ist neue Vorsitzende des Tennisclubs Weilheim mit 126 Mitgliedern. Bisher war sie stellvertretende Vorsitzende. Günter Dörflinger gab den Vorsitz nach acht Jahren ab, bleibt dem Vorstand aber als Beisitzer treu. Zuvor war er seit 2000 stellvertretender Vorsitzender und ist nun 23 Jahre im Vorstand.

Günter Dörflinger begrüßte die Anwesenden im Vereinsheim in Nöggenschwiel. Schriftführerin Laura Schäfer verlas den Bericht. Im vergangenen Jahr hatte der Tennisclub einiges auf dem Programm. Glanzlichter waren die Rosentage und die Feier zum erfolgreichen Anbau des neuen Vereinsheims. Auch der Jugendtag wurde gut angenommen. Zudem gab es Turniere für die Mitglieder, bei denen alle viel Spaß hatten. Markus Keppler berichtete über den Stand der Kasse.

Stefan Ebi bedankte sich im Namen der Gemeinde für das Wirken des Tennisclubs. Dabei wurde der Wunsch nach einem dritten Platz thematisiert. Der Vorstand wird auf die Gemeinde zugehen, um Lösungen für dieses Projekt zu suchen. Die Mannschaftsführer gaben Einblick in die Leistungen in der vergangenen Saison und welche Plätze erreicht wurden.

Die Verantwortlichen haben für die neue Saison einen professionellen Trainer engagiert, der einmal in der Woche Tennisstunden anbietet. Dieses Angebot kommt laut Kristina Villinger gut an, fast alle Stunden sind ausgebucht. Andreas Jehle stellte Ideen des Vorstands vor. So sollen die Mitglieder in verschiedenen Bereichen involviert werden, um ihre Ideen, Kenntnisse und Arbeitskraft mit einzubringen.

Auch liegen dem Verein die Jugendarbeit und die Gewinnung von Neumitgliedern stark am Herzen. Hier gibt es immer wieder viele Möglichkeiten und Angebote, um den Verein kennenzulernen und ihm beizutreten. Die Saison der Tennisspieler geht demnächst los. Die Plätze werden bald hergerichtet und die Trainingsstunden beginnen im Mai. Zum Abschluss zeigte Norbert Ebi Bilder von den vergangenen Vereinsjahren.