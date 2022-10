von Bettina Ebi

In der Nägeleberghalle in Weilheim fand das erste Kleinkindturnfest des Markgräfler Hochrhein Turngaus statt. Gemeinsam mit dem TuS Weilheim wurde die tolle Veranstaltung organisiert, bei dem es rund um das Thema Bauernhof ging.

Besonders die Traktoren haben es den Kindern angetan. Papa und Sohn machen eine lustige Spazierfahrt durch die Halle. | Bild: Bettina Ebi

Gemeinsam spielen und turnen

Es wurden acht spannende Spielstationen aufgebaut, an denen den Allerkleinsten die Freude am Turnen nahegebracht werden soll. Die Idee ist, dass bereits die kleinen Kinder unter sechs Jahren erfahren, wie viel Spaß und Freude das gemeinsame Turnen sowie das Treffen in einem Verein machen kann. Zusammen spielen, turnen und sich treffen wurde somit schon für die ganz Kleinen möglich gemacht.

Auch die Eltern sollen dabei in das Vereinsleben der Kinder mit eingebunden werden. 75 Kinder mit Eltern waren nach Weilheim gekommen und freuten sich mit den Eltern über eine tolle sportliche Zeit in der Nägeleberghalle.

Dieser kleine Mann hatte große Freude daran, in luftige Höhen zu klettern. | Bild: Bettina Ebi

An jeder Station waren außerdem Übungsleiterinnen vom TuS Weilheim dabei und erklärten die einzelnen Aktivitäten. Leonie Riedesel und Heike Schäuble vom Vorstand des Verbandes Markgräfler Hochrhein zeigten sich sehr begeistert von dem tollen Fest und der guten Zusammenarbeit mit dem TuS Weilheim. Heike Schäuble erklärte dazu: „Wir sind total überwältigt, wie super alles gelaufen ist und wie gut alles vom Team des TuS Weilheim rund um die Vorsitzende Uli Stüber organisiert wurde.“

Aktion schon länger geplant

Bereits vor Corona war diese Veranstaltung geplant, die in Weilheim so zum ersten Mal stattfand. Nun zeigten sich alle begeistert, dass die Veranstaltung nun endlich stattfinden konnte. Die Dienstagsturnerinnen sorgten für das leibliche Wohl der vielen Gäste und bewirteten die vielen Gäste mit Leckereien. Zum Abschluss gab es für alle Kinder eine Medaille und eine Urkunde. Das nächste Gau-Kleinkindturnfest findet am 20. November beim TV Rheinfelden statt.