In jüngster Gemeinderatssitzung wurde über den Neubau der Kita mit Mensa in Nöggenschwil gesprochen. Architekt Ernesto Preiser erläuterte den Stand der Planungen und sprach über die Kostenentwicklung. Vorgesehen ist der Neubau im Rosenweg in unmittelbarer Nähe zum Schulhaus und zur Kirche. Er wird aus Naturholz erstellt. Die Architektur passe sich den umgebenden Gebäuden an und übernehme den Charakter der Landschaft. Das Gebäude werde die grundsätzlichen Aspekte der Nachhaltigkeit erfüllen, hieß es. Wichtig sind Raumklima und Behaglichkeit in allen Räumen.

Zweck des Neubaus ist eine Kita mit drei Gruppen sowie die Verpflegung dieser Kinder und denen aus der Grundschule in der Mensa. Die Räume der Mensa und deren Ausgabeküche werden als Mehrzweckräume ausgeführt. So können sie auch für externe Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen genutzt werden, solange der Kita- und Mensabetrieb nicht beeinträchtigt werden. Das Gebäude wird teilunterkellert und hat zwei Stockwerke. Im Dachboden findet die Lüftungstechnik Platz, im Erdgeschoss befindet sich der teilbare Speiseraum und der Krippenbereich. Im Obergeschoss sind die Gruppenräume. Derzeit stimmt das Architekturbüro die Planung mit Fachplanern und Nutzern ab. Danach wird das Baugesuch erstellt. Die ersten Gewerke sollen 2025 vergeben werden.

Dr. Bernhard Greiner ist Vorsitzender des Gemeinsamen Gutachterausschusses des Landkreises Waldshut West (GGA) bei der Stadt Bad Säckingen. Der Ausschuss bewertet unabhängig und neutral Immobilien und Grundstücke. Dazu wertet er die Kaufpreissammlung aus und ermittelt Bodenrichtwerte. Greiner berichtete über die Arbeit des GGA in den Jahren 2021 und 2022. Er erläuterte, wie aus den Kaufpreisen die Karten für die Bodenrichtwerte entstehen und dabei die Anonymität der Einzelkäufe gewahrt bleibt. Aufschlussreich ist die Darstellung der Preisveränderung in den vergangenen Jahren sowie die Auswirkung der Kaufpreise auf die Grundsteuer.