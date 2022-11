von Ursula Freudig

Der Kindergarten Weilheim bekommt eine Photovoltaik-Anlage. Auf die Ausschreibung der Gemeinde hin kam ein einziges Angebot herein, das in der Gemeinderatssitzung einstimmig angenommen wurde: Die Küssaberger Firma Solar- und Energiespeicher wird für gut 37.000 Euro auf dem Dach des Kindergartens drei Reihen mit jeweils 20 Modulen anbringen. „Wir halten dies für ein sehr sinnvolles Projekt“, sagte Bürgermeister Jan Albicker. Das Vorhaben ist bereits im Haushalt Weilheims für 2022 eingestellt.

Wutöschingen 180 Beschäftigte der Aluminiumwerke Wutöschingen legen für 1,5 Stunden ihre Arbeit nieder Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin hat der Gemeinderat in seiner Sitzung im Weilheimer Rathaus verschiedenen Baumaßnahmen sein Einvernehmen erteilt: Dazu gehören Sanierungsarbeiten an der Gustav-Siewerth Akademie in Oberbierbronnen und ein Hausbau in Schnörringen, in dem als Weiler laut Bürgermeister eigentlich nur landwirtschaftliche Bauvorhaben umgesetzt werden dürften. Da der Antragsteller bestimmte Anforderungen erfüllt hat, wird die Gemeinde Weilheim jetzt den Bebauungsplan ändern, sodass er bauen kann.

Abbundhalle in Remetschwiel

Ebenfalls schon länger beschäftigt hat den Gemeinderat ein Antrag für den Neubau einer Abbundhalle in Remetschwiel. Mit Blick auf mögliche weitere zukünftige Bauprojekte in dem betreffenden Gebiet will die Gemeinde Weilheim jetzt dort die bislang nicht vorhandene Wasserversorgung bereitstellen. Dies unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Landratsamt, außerdem müssten laut Albicker die Kosten für die Bereitstellung in einem vernünftigen Rahmen bleiben.

Waldshut-Tiengen Zehn Stunden Adrenalin: Daniel Groß aus Gurtweil absolviert den Ironman auf Hawaii Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin einstimmig zugestimmt hat der Gemeinderat in seiner Sitzung einer Anpassungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Weilheim und der BnNetze Gmbh im Zuge neuer umsatzsteuerlicher Vorgaben für Konzessionsabgaben.