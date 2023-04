Die Saxophonistin Sarah Chaksad hat den Heubacher Hauskonzerten einen neuen Besucherrekord beschert. Sie ist hauptsächlich für ihre großen Ensembles bekannt und hat sich unter anderem mit dem Sarah Chaksad Orchestra in die erste Liga der europäischen Jazzszene gespielt. Bei Gabi und Matthias Hilpert in Heubach war sie nun im Trio mit den ebenfalls sehr gefragten Musikern Dominique Girod am Kontrabass und Gregor Hilbe am Schlagzeug zu erleben. Im Vergleich zu ihren Großformationen ist sie im Trio deutlich exponierter, zumal sich die drei für ein komplett akustisches Setting ohne Mikrofone und ohne Verstärker entschieden hatten.

Ein Glücksfall für das Heubacher Publikum, weil so jedes Detail der anspruchsvollen, aber stets zugänglichen Kompositionen spürbar war. Gespielt wurden neben zwei Stücken von Kenny Garrett Eigenkompositionen der Bandleaderin, fein ausbalanciert zwischen Komposition und Improvisation. Im Laufe des Abends waren neben nuanciertem zeitgenössischen Jazz auch arabische Schattierungen zu hören. Der Schlüssel dazu liegt in Sarah Chaksads ungewöhnlichem Elternhaus mit einer Schweizer Mutter und einem iranischen Vater. Beiden hat sie Songs gewidmet, darunter das berührende „Love Letters“, zu dem sie inspiriert wurde, als sie nach dem Tod ihres Vaters seine Liebesbriefe an ihre Mutter gefunden hatte. Im Stück „Tabriz“ verarbeitete sie Eindrücke aus der gleichnamigen iranischen Großstadt, aus der er stammte.

Von Anfang an zog das Trio das Heubacher Publikum in seinen Bann, immer wieder gab es kräftigen Szenenapplaus. Sarah Chaksad wechselte mehrfach zwischen Alt- und Sopransaxophon, Dominique Girod lieferte mit warmen, tiefen Basstönen das Fundament und Gregor Hilbe überzeugte restlos mit subtilem und zupackendem Schlagzeugspiel. Die dicht an dicht sitzenden und stehenden Gäste erklatschten sich zwei Zugaben und zeigten eindrücklich, dass die Lust am Erleben von Livemusik nach schwierigen Pandemie-Jahren wieder zurück ist.

Das nächste Heubacher Hauskonzert findet im August statt. Bereits am Samstag, 27. Mai, tritt in ähnlichem Rahmen das Kölner Trio LUAH bei den Dietlinger Sommerkonzerten von Regina und Andreas Hoffmann auf. Das aktuelle LUAH-Programm „MOVIMENTO“ ist als Vokalalbum des Jahres für den Deutschen Jazzpreis nominiert.