von Claus Bingold

In der letzten Sitzung des Jahres des Weilheimer Gemeinderates ging Bürgermeister Jan Albicker auf den Haushalt des kommenden Jahres ein. Zu Beginn seiner Erläuterungen stellte er fest, dass es der Gemeinde Weilheim nicht finanziell nicht schlecht gehe. IN den vergangenen Jahren konnten die Schulden weiter auf 2,3 Millionen Euro reduziert werden (Anfang 2022 – Kämmereihaushalt). Ende 2015 lag der Betrag noch bei 3,5 Millionen Euro. Gleichzeitig konnten die Rücklagen auf mehr als 3,8 Millionen Euro anwachsen.

Allerdings sieht Jan Albicker die Aussichten deutlich eingetrübt. Das hänge nicht unmittelbar mit der Corona-Pandemie zusammen, sondern vor allem mit den steigenden Aufwendungen, wie den Personalkosten und der FAG-Umlage, sowie den sinkenden Einnahmen durch Schlüsselzuweisungen und den Anteilen an der Gewerbesteuer. „Dadurch wird es die Gemeinde auch im dritten Jahr in Folge nicht schaffen“, so der Bürgermeister, „die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge zu decken“.

Das bedeutet, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Dieser Umstand kommt aber auch dadurch zustande, dass die Gemeinde viele größere Unterhaltungsaufwendungen eingeplant hat.

„Auch wenn niemand sagen kann, was die Corona-Pandemie noch auslösen wird, müssen die Finanzen allein schon vor diesem Hintergrund weiter im Fokus bleiben“, machte Albicker deutlich. Die Tendenzen seien allerdings schon jetzt zu erkennen und lassen laut Albicker folgenden Schluss zu „Die fetten finanztechnischen Jahre sind vorbei.“ Es gelte, die Erträge, dort wo es möglich ist, zu steigern, aber auch Aufwendungen zurückzufahren. „Also ganz klassisch, zu sparen.“

Vorhaben für 2022 Für 2022 stehen zahlreiche große Vorhaben an, über diese muss der Gemeinderat noch entscheiden: Neubau Kita Nöggenschwiel (42.000 Euro brutto), Sanierung Altes Rathaus in Nöggenschwiel (300.000 Euro), Heizung im alten Schulgebäude in Bierbronnen (45.000 Euro brutto), Erschließung des Baugebietes „Eschen IV“ (175.000 Euro brutto), Einrichtung von E-Ladesäulen (40.000 Euro brutto), Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges GW-T (230.000 Euro brutto), Wasserversorgung (1,213 Millionen Euro netto), Abwasserbeseitigung (335.000 Euro netto) und Breitbandversorgung 4,36 Millionen Euro netto).

Vor dem Hintergrund geplanter und teilweise beschlossener Großprojekte, wie dem Breitbandausbau, dem Feuerwehrgerätehaus in Nöggenschwiel, die Ganztagsbetreuung im Kindergarten und an der Grundschule sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, sei eine zukunftsgerichtete und vor allem solide Finanzpolitik unerlässlich. „Trotz der dunklen Wolken am Horizont“, so Jan Albicker, „werden wir auch im Jahr 2022 und darüber hinaus weiter aktiv bleiben und die notwendigen Investitionen sowie Fördermaßnahmen durchführen, beziehungsweise diese vorbereiten“.

Für das Jahr 2022 hat der Gemeinderat noch über Projekte im Wert von rund 6,9 Millionen Euro zu beschließen. Das sei eine Rekordsumme für die Gemeinde Weilheim, die nicht allein aus den Rücklagen finanziert werden könne. Daher sind auch Kreditaufnahmen, insbesondere in den Bereichen Eigenbetriebe, unumgänglich. Bürgermeister Jan Albicker: „Auch werden wir weiterhin auf Zuschüsse und Zuwendungen angewiesen sein. Ich kann versichern, dass wir alle Möglichkeiten seitens des Gemeindrates und der Verwaltung ausschöpfen werden.“ Mögliche Förderungen in Höhe von rund 6,43 Millionen können demnach in der Gemeinde Weilheim erwartet werden.