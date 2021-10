von Claus Bingold

Corona bedingt mussten auch beim Musikverein (MV) Weilheim die Veranstaltungen während des Lockdowns ausfallen. Dem entsprechend überschaubar war der Jahresrückblick des Vorsitzende Martin Gamp. So mussten das Jahreskonzert und das Gartenfest im Rahmen des Weilheimer Patroziniums, beides wichtige Einnahmequellen des Musikvereines, ausfallen. Während im Sommer 2020 noch einige Proben stattfinden konnten, war ab Oktober der Probenbetrieb komplett eingestellt. In diesem Zusammenhang bedankte sich der Vorsitzende unter dem Beifall der versammelten Mitglieder bei Dirigent Jörg Murschinski, der während des Lockdowns auf sein Honorar verzichtet hatte.

Wie Martin Gamp zufrieden feststellen konnte, hatte der Lockdown nicht, wie befürchtet, beim MV Weilheim zu Austritten geführt. Die Mitgliederzahl ist stabil geblieben.

Beim Ausblick auf das kommende Jahr blieb Martin Gamp zurückhaltend. „Wir wissen derzeit nicht, wie‘s weiter gehen wird“, so Gamp. „Wir hoffen, dass unser Jahreskonzert an Ostern wieder stattfinden kann. Auch ist es geplant, wieder Theater zu spielen. Allerdings wird der Termin erst an Heilig Drei König im folgenden Jahr stattfinden.“

Die Proben können jetzt wieder ohne Abstand im Probelokal unter Einhaltung der 3-G-Regeln stattfinden. Dabei konnte Martin Gamp bei den aktiven Musikern auf die sensationelle Impfquote von 86 Prozent hinweisen.

Auch Dirigent Jörg Murschinski blieb in seinem Ausblick eher zurückhaltend. „Es bleibt spannend“, so der Dirigent. „Wir wissen nicht, wie lange wir proben dürfen.“ Der Gemeinde dankte Murschinski für die Benutzung der Gemeindehalle, als Proben mit Abstand wieder möglich waren. „Das Osterkonzert können wir ins Auge fassen. Wir haben viel aufzuholen. Jeder Probetag ist ein Schritt in die richtige Richtung.“

Bürgermeister Jan Albicker hob einmal mehr die soziale und kulturelle Bedeutung der Vereine für das Leben in der Gemeinde hervor. Albicker versicherte, dass die Gemeinde hinter den Vereinen stehe. „Was das Gesetz ermöglicht, ermöglichen auch wir, so auch das Proben ohne Abstand im Probelokal unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.“

Bei den Wahlen wurden vier der fünf bisherigen Amtsinhaber für weitere zwei Jahre von der Versammlung in ihren Positionen bestätigt. Dabei handelt es sich um den stellvertretenden Vorsitzenden Florian Hiss, Materialwart Klaus uber, Protokollführerin Laura Huber und Beisitzerin (Notenwartin) Ursel Betz. Kein Nachfolger konnte für Beisitzerin Andrea Pfeiffer (Jugendbeauftragte) gefunden werden. Dieses Amt bleibt zunächst unbesetzt.

Der Musikverein Weilheim wurde 1873 gegründet. Derzeit hat der Verein 53 aktive Mitglieder (Altersdurchschnitt 30 Jahre), 24 Jungmusiker sowie 127 Passiv- und zehn Ehrenmitglieder. Kontakt: Martin Gamp, Vorsitzender, 0160/475 54 88.