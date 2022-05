von sk

Regelmäßige Besucher der Heubacher Hauskonzerte wissen längst, dass dort stets mit Hörerlebnissen abseits der gängigen Muster zu rechnen ist. So gewagt und experimentell wie in der mittlerweile fünfzehnten Ausgabe dieser Reihe ging es aber bisher noch nie zu.

Bislang ungehörte Klänge

Auf der Bühne stand das Duo Animata mit Sängerin Sarah Buechi aus Luzern und Schlagzeuger Christoph Haberer aus Dortmund. Beide kommen aus dem Jazz, waren intensiv in den Kulturen anderer Erdteile unterwegs und teilen eine unbändige Lust auf bislang ungehörte Sounds.

Waldshut-Tiengen Ukrainische Meisterpianistin legt glanzvollen Auftritt hin Das könnte Sie auch interessieren

Sarah Buechi verfügt über eine Stimme, die zu allem fähig ist und spielt in Heubach deren gesamte Bandbreite aus. Das geht von der makellosen und strahlend schönen Interpretation des vielleicht schönsten Schweizer Volkslieds „Stets i Truure“ über komplexe Sprachakrobatik mit Bezügen zu südindischer Rhythmik bis hin zu einem Stück namens Kobold, das sie selbst als „wirklich crazy und wild“ ankündigt.

Waldshut-Tiengen Polnisches Streichquintett Volosi erntet tosenden Applaus in der Waldshuter Stadthalle Das könnte Sie auch interessieren

Der Song handelt von Pumuckl und beschreibt einen Tag, den der titelgebende Kobold als perfekt empfindet, um Meister Eders Nerven mal so richtig zu strapazieren. Die zu Bruch gehenden Vasen, Meister Eders Verzweiflung und des Kobolds Vergnügen am angerichteten Chaos gipfeln in einem Gewitter aus exaltierten Vocals und furiosem Schlagzeug mit verwegenen elektronischen Klängen: Ein Geniestreich.

Ungewöhnliches Schlagzeugspiel

Christoph Haberer ist die andere Hälfte von Animata, von ihm stammen die Kompositionen und er zeichnet für den vielschichtigen elektro-akustischen Sound des Duos verantwortlich. Sein Handwerkszeug hat wenig mit dem gewohnten Erscheinungsbild eines Jazz-Drumsets zu tun.

Da türmen sich Becken in allen erdenklichen Größen auffällig übereinander, und zwischen den Trommeln finden sich gleich mehrere elektronische Drumpads. Christoph Haberers Schlagzeugspiel bricht Hörgewohnheiten auf und erschließt in Kombination mit Sarah Buechis erweiterten Vokaltechniken buchstäblich neue musikalische Welten.

Diese hoch intensive Musik war keine leichte Kost, und doch wurden die zahlreichen Zuhörer mit jedem Titel mehr in den Bann gezogen. Das spektakuläre Duo durfte wahre Begeisterungsstürme ernten und gleich mehrere Stammgäste empfanden dieses Konzert als ein Glanzlicht der ganzen Reihe.