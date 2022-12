von Bettina Ebi

Heinz-Georg Kuttner hat bei bester Gesundheit in Nöggenschwiel in der „Gret-Stube“ seinen 80. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Jan Albicker freute sich über die Einladung. Geboren ist der Jubilar am 17. November 1942 in Bensen. Er studierte von 1961 bis 1968 an der Universität in Frankfurt am Main Soziologie, Philosophie, Germanistik, Volkswirtschaft und politische Wissenschaft. 1968 schloss er das Studium mit der Diplomprüfung ab.

Ab 1970 war er als wissenschaftlicher Assistent an der Universität in Erlangen bei Professor Mangold tätig und beschäftigte sich in seiner Dissertation mit dem theoretischen Bezugsrahmen der Inhaltsanalyse. 1979 schloss er die Promotion erfolgreich ab. Die Dissertation mit dem Titel „Zu Relevanz text- und inhaltsanalytischer Verfahrensweisen für die empirische Forschung“ erschien 1981 im Peter-Lang-Verlag in Frankfurt am Main.

Danach war Kuttner an der Bergischen Universität in Wuppertal zunächst an Forschungsprojekten und dann in der Studienberatung tätig. Von 1998 bis 2003 lehrte er als Dozent für Soziologie an der Gustav-Siewerth-Akademie in Weilheim. Nach Beendigung der Lehrtätigkeit dort arbeitete er mit Josef Schumacher, Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg zusammen, einem Autor vieler wissenschaftlicher Bücher und Artikel.

Artikel für Fachzeitschriften

Weiterhin hat er Buchrezensionen für Fachzeitschriften verfasst und zwei Bücher geschrieben. Ein Buch behandelte die Paradoxien der soziologischen Vernunft und erschien 2015 in dem internationalen Wissenschaftsverlag Peter Lang in Frankfurt. Das zweite Buch über die Auserwähltheit des deutschen Geistes erschien 2017 im Verlag der Gustav-Siewerth-Akademie unter dem Titel „Studie zum Auserwähltheitsglauben des deutschen Geistes.

Außerdem hat er auch regelmäßig Beiträge und Rezensionen für die Zeitschrift „Theologisches“ verfasst, die von Professor Dr. Hauke in Lugano herausgegeben wird. In seiner Freizeit hört Heinz-Georg Kuttner klassische Musik und wandert gerne. Wer ihn kennt, weiß seine Hilfsbereitschaft zu schätzen.