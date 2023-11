Die Weilheimer Ortsteile Brunnadern und Bannholz bekommen neue Buswartehäuschen. Standort in Brunnadern wird beim Raimundhof sein. In Bannholz wird das defekte und nicht mehr reparierbare Häuschen in der Landstraße ersetzt.

Der Gemeinderat Weilheim hat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die beiden Häuschen einstimmig an die Firma Rudigier Metallbau in Dietlingen zum Angebotspreis von 22.610 Euro vergeben. Die beiden neuen werden vom Design her an das Buswartehäuschen in Waldhaus angelehnt sein.

Einstimmig beschlossen von den Ratsmitgliedern wurde außerdem eine Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen– und Flüchtlingsunterkünften, die zuletzt im Jahr 2017 überarbeitet wurde. Begründet wurden die Erhöhungen der dort genannten Gebühren, zu denen Weilheim mit Leistungsträgern pro Wohnplatz abrechnet, mit gestiegenen Kosten für Wasser, Strom, Müll und Heizen. Moderat nannte Bürgermeister Jan Albicker die beschlossenen Erhöhungen um elf bis 13 Prozent.

Vor dem Hintergrund der Satzungsänderung ging er auch auf die Situation der Flüchtlingsunterbringung im Land, im Landkreis Waldshut und seinen Gemeinden sein. „Es ist schwer, Herr der Lage zu werden, so wie es derzeit läuft“, sagte Albicker. Der Druck für alle ist nach seiner Aussage groß. Grundstücke, auf denen eventuell Asylunterkünfte entstehen könnten, hat Weilheim nach seiner Aussage nicht zur Verfügung: „Wir haben keine Baugrundstücke, die wir dem Landkreis anbieten können“, sagte der Bürgermeister. Albicker versprach, dass Weilheim weiterhin das Mögliche tun werde, um Herausforderungen bei der Flüchtlingsunterbringung zu lösen und verwies in diesem Zusammenhang auf zwei Wohnungen in Nöggenschwiel, die derzeit für Flüchtlinge hergerichtet würden, auf bereits besetzte Unterkunftmöglichkeiten in Bierbronnen und auf das Pfarrhaus in Nöggenschwiel, das dem Landkreis als möglicher Unterbringungsort gemeldet wäre.

Lob für Einsatz der Bürger

Er hob das große Engagement Weilheimer Bürger bei der privaten Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, größtenteils aus der Ukraine, hervor. Zwei Bauvorhaben in Brunnadern stimmte der Gemeinderat einstimmig zu: Dem Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage sowie eines Carport-Geräteunterstands.