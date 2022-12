von Ursula Freudig

Der Ortskern Weilheims wird sich in den nächsten Jahren verändern: Durch umfassende Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen öffentlicher und privater Flächen und Gebäude soll er fit für die Zukunft werden. Hierfür hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig mit einem Satzungsbeschluss die Weichen gestellt.

Hoffen auf Fördergelder

Jetzt können weitere Schritte folgen und Fördergelder abgerufen werden. Diese werden durch die Aufnahme des Vorhabens in ein Landessanierungsprogramm zur Verfügung stehen. Den errechneten rund 3,6 Millionen Euro für die Arbeiten, steht allerdings bislang erst ein bewilligter Förderrahmen von einer Million Euro gegenüber. Wie es in der Sitzung hieß, seien aber Folgeanträge für weitere Fördergelder möglich. „Wir sind viele Schritte gegangen und froh, dass es losgeht, aber es sind viele Projekte, die wir steuern müssen, es ist ein großer Packen, der auf uns zukommt“, sagte Bürgermeister Jan Albicker zu den Vorhaben.

Das Programm Im Landessanierungsprogramm werden laut Internetseite des Ministeriums für Landesentwicklung die Kosten der Vorbereitung und zügigen Umsetzung notwendiger städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände gefördert. Seit 1971 haben fast 900 Kommunen im Land Baden-Württemberg mithilfe einer Förderung ihre städtebauliche Entwicklung vorangebracht. Sie schafften dadurch Orte der Begegnung. Laut Ministerium wurden in den vergangenen 50 Jahren für solche Vorhaben rund 8,37 Milliarden Euro Bundes- und Landesfinanzhilfen zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Weilheim hatte bereits 2020 einen Antrag auf die Förderung gestellt, war seinerzeit aber nicht berücksichtigt worden.

Fördergelder stehen bereit

Andrea Gaede von der beauftragten Kommunalentwicklung GmbH/LBBW Immobilien stellte in der Sitzung die Ergebnisse der Voruntersuchungen vor, die Voraussetzungen für die Beantragung der Fördergelder gewesen waren. Darin eingeschlossen eine Befragung der im Ortskern lebenden Bürger über den Zustand ihrer Gebäude und ihre Wünsche. Wer mitmacht, kann nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, von den Fördergeldern profitieren. Im Vordergrund steht bei der Förderung die energetische Sanierung von Gebäuden. Bei den öffentlichen Gebäuden soll es dabei um das Rathaus und den Kindergarten gehen.

Aufenthaltsqualität wichtig

Die Sanierung von Straßen, der Abbruch oder die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Gebäude, aber auch die Gestaltung des Ortskerns, um seine Aufenthaltsqualität zu verbessern, sind weitere Teile des Vorhabens. Die Bürgerbeteiligung wird laut Albicker fortgesetzt.

Weitere Tagesordnungspunkte betrafen Bauangelegenheiten: Für den anvisierten Neubau der Kindertagesstätte in Nöggenschwiel wurden Aufträge für die verschiedenen Planungen vergeben. Die Sanierung des Alten Rathauses in Nöggenschwiel – das Lädele ist unter anderem in dem Gebäude – läuft laut Bürgermeister Albicker im geplanten Rahmen. Weitere, noch ausstehende Arbeiten wurden in der Sitzung an Firmen vergeben.

Veränderte Satzung nötig

Im Zuge neuer gesetzliche Vorgaben werden voraussichtlich ab nächstes Jahr Leistungen von Gemeinden umsatzsteuerpflichtig. Das würde bedeuten, dass auf die Gebühren, für die Weilheim beispielsweise Vereinen seine Halle vermietet, die Umsatzsteuer hinzukäme. Eine Anpassung der geltenden Satzung wurde einstimmig beschlossen.