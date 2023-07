Erstmals in der Geschichte von Nöggenschwiel gibt es einen Rosenkönig. Am Sonntagmorgen wurde das Geheimnis gelüftet: Rosenkönigin Alina Schulz und Rosenkönig Freddy Geng sind die neuen Hoheiten. Alina Schulz (19), hat eine Ausbildung absolviert, macht derzeit die Fachhochschulreife und möchte dann studieren.

Freddy Geng (20) ist Schreinergeselle. Die neue Rosenköniginbeauftragte Johanna Ebi bedankte sich zuvor bei den scheidenden Hohheiten, Rosenkönigin Vanessa Gentner und Rosenprinzessin Lina Keßler, für ihr Engagement.

Sie freuen sich über die Krönung der neuen Hohheiten: Altbürgermeister Hans-Jürgen Gantert mit seiner Frau Gertrud, der stellvertretende Vorsitzende des Verkehrsvereins Nöggenschwil, Bastian Schulz, die ehemalige Rosenprinzessin Lina Keßler, der neue Rosenkönig Freddy Geng, die neue Rosenkönigin Alina Schulz, die ehemalige Rosenkönigin Vanessa Gentner, Jennifer Albicker und Bürgermeister Jan Albicker, der Vorsitzender des Verkehrsvereins, Andreas Leber und die Rosenkönginbeauftragte Johanna Ebi (von links). Bilder: Bettina Ebi

Die 52. Rosentage in Nöggenschwiel wurden am Samstag mit dem Fassanstich eröffnet. Der stellvertretende Vorsitzender des Verkehrsvereins Nöggenschwiel, Bastian Schulz, begrüßte die Besucher und bedankte sich bei den Einwohnern für die unermüdliche Pflege der Rosen und das große Engagement.

Lob für engagierte Dorfbewohner

„Viele Dorfbewohner legen ihr Herzblut rein, dass das Rosendorf so erhalten bleibt. Die Pflege der Rosenanlagen wird hier komplett im Ehrenamt übernommen“, lobte er. Auch Bürgermeister Jan Albicker zollte seinen Respekt: „Alle waren in der letzten Woche aktiv, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Das ganze Jahr über sind alle mit dabei und erhalten das Dorf in dieser Form.“

Die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller und Renate Neumann Schäfer, Vorsitzende der Deutschen Rosengesellschaft, überbrachten ebenfalls Glückwünsche. Das Freibierfass der Brauerei Waldhaus wurde von Bastian Schulz und Braumeister Bernhard Ebner angezapft.

Dieter Schmid, Geschäftsführer der Brauerei Waldhaus, seine Frau Katja, der stellvertretende Vorsitzende des Verkehrsvereins, Bastian Schulz, Braumeister Bernhard Ebner, die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, Bürgermeister Jan Albicker sowie die bisherige Rosenkönigin Vanessa Gentner und Rosenprinzessin Lina Keßler beim Fassanstich der 52. Rosentage.

Im Anschluss flanierten zahlreiche Gäste über den Rosenmarkt mit mehr als Ständen. Die Nöggenschwieler verpflegten die Besucher und in der Scheune von Matthäus Flum zeigte Thomas Wechlin seine Bilder.

Über die Ausstellung von Thomas Wechlin in der Scheune von Matthäus Flum freuten sich (v. l.): Andreas Leber, Kathrin Schupp, Elisabeth König, Bürgermeister Jan Albicker, Sabine Hartmann-Müller, Thomas Wechlin, Lina Keßler, Vanessa Gentner und Bastian Schulz.

Am Abend ging das Fest auf dem Kirchplatz weiter. Eine laue Sommernacht, die Band Freeday aus Tiengen und die gute Stimmung sorgten für eine tolle Partynacht.

Die Band Freeday aus Tiengen brachte gute Stimmung mit toller Musik auf den Kirchplatz nach Nöggenschwiel. Der musikalische Sommerabend war ein voller Erfolg. Der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Andreas Leber (rechts), freute sich, dass die Band das Fest bereicherte.

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst in der St. Stephanuskirche. Pater Matthias Hanisch hielt die Messe, die vom Kirchenchor Nöggenschwiel/Weilheim und von Alexandra Boll an der Orgel musikalisch umrahmt wurde.

Der Nöggenschwieler und der Weilheimer Kirchenchor haben sich zusammengeschlossen und haben als stimmenstarker Chor unter der Leitung von Elisabeth König den Gottesdienst feierlich umrahmt.

Nach der Krönung flanierten abermals Tausende Besucher durch das Dorf und erfreuten sich an den schönen Anlagen und dem großen Rosenmarkt mit 50 Ständen, die Florian Bohl zusammengestellt hat.

So geht es weiter

Die Rosentage gehen am heutigen Montag weiter. Von 11 bis 17.30 Uhr werden auf dem Josef-Raff-Platz Rosenstöcke verkauft, von 14 bis 16.30 Uhr gibt es ein Kinderprogramm mit Rosen-Olympiade und Bewegungsspielen am Sportplatz und der Rosendorfhalle. Um 17 Uhr beginnt das Handwerkervesper, um 18 Uhr das Wunschkonzert der Trachtenkapelle Nöggenschwiel.

