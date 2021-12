von Bettina Ebi

Gäste und Einwohner von Nöggenschwiel haben erneut die schönste Rose gewählt. Die Edelrose Flaming Star machte 2021 das Rennen. Sie hat wunderschön gefüllte Blüten. Ein weiteres besonderes Merkmal sind die leuchtenden Farben: Ein sattes gelb bis zu einem warmen rot ist bei der schönen Rose zu sehen.

Jede Blüte hat ihr eigenes Farbenspiel. Weitere Merkmale sind eine gute Blattgesundheit und eine Wuchshöhe von 80 bis 100 Zentimeter. Zudem verströmt die Rose einen leichten Duft. Die Edelrose blüht bis in den späten Herbst hinein und ist für alle eine besondere Augenweide.

Mit der Wahl, bei der die Teilnehmer ihre Stimme via Stimmzettel abgegeben haben, gibt es auch etwas zu gewinnen. Rosenprinzessin Tabea Presch zog in diesem Jahr folgende Gewinnerinnen: Frau Eckert aus Görwihl erhält eine Übernachtung im Gasthaus „Kranz“ in Nöggenschwiel. Frau Dolderer aus Schwäbisch Gmünd bekommt einen Rosendorf-Gutschein für 50 Euro und Frau Amherd aus Zermatt einen Rosendorf-Gutschein für 30 Euro. Andreas Leber, Vorsitzender des Verkehrsvereins Nöggenschwiel, und sein Stellvertreter Bastian Schulz freuten sich über die rege Beteiligung an dem Gewinnspiel.