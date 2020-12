von Claus Bingold

Meister mit höchster Auszeichnung: Eric Oberle (24) aus dem Weilheimer Ortsteil Ay hat seine Meisterprüfung zum Kraftfahrzeugmechatroniker-Meister als Jahrgangsbester im Bereich der Handwerkskammer Konstanz abgeschlossen.

Nach dem Besuch der Robert-Schumann-Realschule in Waldshut im Jahr 2013 begann Eric Oberle mit seiner Ausbildung im ehemaligen Autohaus Metzger in Bannholz. Nachdem David Korol im Mai 2014 das Autohaus übernommen hatte, konnte Eric Oberle seine Lehre unter dem neuen Lehrherren fortsetzen und mit hervorragendem Erfolg, Notenschnitt von 1,8 und damit ebenfalls Jahrgangsbester im Bereich der Handwerkskammer Konstanz, 1917 abschließen.

Meisterschule in Singen

Nach zwei Jahren als Geselle im Autohaus Korol, in denen er die Weiterbildung zum Servicetechniker absolvierte, begann Eric Oberle im Februar 2019 seine Ausbildung an der Meisterschule in Singen, die er mit der erfolgreichen Prüfung im Februar dieses Jahres abschloss. Eric Oberle hat inzwischen die Lehrlingsausbildung in seinem Lehrbetrieb übernommen.