von sk

Samuel Eckert aus dem Weilheimer Ortsteil Heubach hat beim Wettbewerb des Deutschen Harmonika-Verbandes den fünften Platz belegt. Eckert startete in der Kategorie Akkordeon/Solo mit 18 Teilnehmern in der Altersklasse 3 (Jahrgang 2007 bis 2008). Bewertet wurden aufgrund der Pandemie die eingereichten Videobeiträge der rund 200 Teilnehmer. Unterrichtet wird Samuel Eckert seit 2014 von Marlene Adam an der Musikschule Südschwarzwald.