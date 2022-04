von Claus Bingold

Gut besucht war die Hauptversammlung der EBB (Eintracht Bannholzer Berg) im Brauereigasthof Waldhaus. In seinem Jahresrückblick berichtete der Vorsitzende Thomas Scheuble, dass das Vereinsleben in den vergangenen beiden Jahren massiv durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt worden war. Allerdings wollte man das Angebot soweit als möglich aufrecht erhalten. In diesem Zusammenhang dankte der Vorsitzende der Gemeinde, die den Verein immer unterstützt habe. Die Haagwaldhalle stand den Vereinen im Rahmen der zulässigen Regelungen stets offen.

Nachdem 2020 nahezu alle Aktivitäten ausgefallen waren, konnte 2021 der Sankt-Martins-Umzug wieder stattfinden. Nach Scheubles Worten ein großer Erfolg, da sich auch viele Besucher aus anderen Ortsteilen dem Zug angeschlossen hatten. Auch wurde eine Nikolaus-Rallye als Ersatz für die Nikolausfeier in der Haagwaldhalle angeboten, bei der Kinder und Erwachsene viel Spaß unter freiem Himmel hatten.

Aus den Berichten der Übungsleiter ging hervor, dass nach Möglichkeit die Angebote vom Kinderturnen über Tanzgruppen zu Pilates für Frauen und – neu im Programm Taekwon-Do für Kinder – angeboten werden konnten. Die Freitagsturner, jetzt nennt sich das Angebot für Erwachsene „Funktionelles Training für sie und ihn“, haben die pandemiebedingten Ausfälle einfach via Internet überbrückt, indem das Training via Zoom ins Wohnzimmer verlegt wurde. Es erwies sich als voller Erfolg.

Aus der Narrenabteilung der EBB (Butterhexen) war zu vermelden, dass die Fasnacht in diesem Jahr fast ein Totalausfall gewesen sei. Lediglich am Schmutzigen Donnerstag wurde eine Narren-Rallye rund um Bannholz veranstaltet, an der mehr als 200 Narren teilgenommen hatten.

Keine Veränderungen gab es bei den Teilwahlen des Vorstandes. Für zwei weitere Jahre wurden jeweils ohne Gegenstimmen die stellvertretende Vorsitzende Hanna-Britt Eschbach, Kassenverwalterin Eva Szabady-Kraus, Anja Block, Beisitzerin für die Narrenabteilung, und Franka Ebner, Beisitzerin für Öffentlichkeitsarbeit, in Ihren Ämtern bestätigt. Hendrik Böhner und Ute Mesam wurden in Abwesenheit für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.

Der Verein: Die Eintracht Bannholzer Berg (EBB) wurde 1975 gegründet. Sie hat derzeit rund 360 Mitglieder.