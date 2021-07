von Claus Bingold

In seinem Jahresrückblick verdeutlichte der Vorsitzende Thomas Scheuble wie stark sich die Pandemie auch auf das Vereinsleben ausgewirkt hat. Angefangen hatte es mit dem Ausfall der Fasnacht, eine der Abteilungen der EBB sind die Butterhexen, im vergangenen Jahr. Schließlich wurde der Übungsbetrieb des Vereins zunächst eingeschränkt und musste letztlich komplett eingestellt werden. Je nach Lage der herrschenden Vorschriften wurden die Anforderungen angepasst werden.

Dabei haben die Verantwortlichen der EBB stets versucht, das Sportangebot des Vereines so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. „Nach langer Zeit der Einschränkungen merken wir mit den aktuellen Öffnungsschritten“, so der Vorsitzende, „wie gut es tut, sich mit mehr als einer Person aus einem weiteren Haushalt sich wieder zu treffen und etwas gemeinsam zu unternehmen.“ Von den Einschränkungen bis hin zu Einstellung des Übungsbetriebes zeugten auch die eher kurzen Berichte der einzelnen Übungsleiter.

In diesem Zusammenhang forderte Thomas Scheuble die Mitglieder des Vereines auf, sich als Übungsleiter in den einzelnen Gruppen, vor allem in den Kindergruppen zu engagieren, da in diesem Jahr einige der Übungsleiter ihr Ehrenamt niederlegen werden.

Ganz besonders bedankte sich der Vorsitzende für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Sie habe, so Thomas Scheuble, im den Vereinen Rahmender rechtlichen Möglichkeiten den Sportbetrieb in den Hallen ermöglicht. „So konnten wir den Sportbetrieb vergleichsweise lange aufrecht erhalten, beziehungsweise jetzt auch schon wieder früh beginnen.“ Bürgermeister Jan Albicker betonte in diesem Zusammenhang die enorm wichtige Funktion der Vereine der Gemeinde in sozialer und kultureller Hinsicht. Er versicherte, dass er stets ein offenes Ohr für die Belange der Vereine habe. „Die Gemeinde ist froh über die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen.“

Die Wahlen

Nicht zuletzt hatte die Pandemie auch Auswirkungen auf die Wahlen des Vorstandes. Die Wahlen wurden deshalb diesmal in zwei Blöcken durchgeführt: zunächst die Nachwahl für 2020 und anschließend de Wahlen, die regulär in diesem Jahr anstanden. In der Nachwahl aus dem Jahr 2020 wurde für ein Jahr die stellvertretende Vorsitzende Hanna Britt Eschbach, als Nachfolgerin von Lothar Villinger, er begleitete das Amt seit 1988, gewählt. Schrifftführerin Eva Szabdy-Kraus sowie die Beisitzerinnen Anja Block (Narrenabteilung) und Franca Ebner Öffentlichkeitsarbeit) wurde für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern bestätigt.

Bei den regulär in diesen Jahr anstehenden Wahlen übertrug die Versammlung Thomas Scheuble für weitere zwei Jahre den Vorsitz im Verein. Auch die stellvertretende Vorsitzende Barbara Böhler und Leiterin der Narrenabteilung wurde in ihrem Amt bestätigt. Neu besetzt werden musste die Position des Schriftführers, da Jürgen Berthold (seit 1992) sein Amt abgab. Zur neuen Schriftführerin bestimmte die Versammlung Anja Fox. Die Beisitzerin Andrea Oberle (Sport) wurde für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt.