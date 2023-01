von Bettina Ebi

Der Kirchenchor Nöggenschwiel und der Kirchenchor Weilheim haben sich im vergangenen Vereinsjahr zusammengeschlossen. Nun hielten die beiden Chöre gemeinsam Hauptversammlung und sind nun offiziell ein Chor. Die Vorsitzende des Chors Weilheim, Doris Isele, und Tanja Zevola, Vorsitzende des Chors Nöggenschwiel, begrüßten alle Mitglieder.

Die Schriftführerinnen von Nöggenschwiel, Andrea Jehle, und von Weilheim, Sieglinde Stöckle, hielten Rückblick. 2022 wurden Gottesdienste gestaltet, zuletzt die Weihnachtsgottesdienste am 25. Dezember in Weilheim und am 26. Dezember in Nöggenschwiel. Beim gemeinsamen Ausflug in die Schweiz auf den Grimselpass hatten alle viel Spaß. Die Kassiererinnen Renate Flum aus Nöggenschwiel und Maria Metzger aus Weilheim berichteten über den Stand der Kasse. Diese werden nun zusammengelegt. Geprüft wurden die Kassen von Manuela Ebe und Monika Walde sowie von Sieglinde Stöckle und Helga Anetsmann. Alle bestätigten eine einwandfreie Führung.

Bürgermeister Jan Albicker leitete die Vorstandswahl für den zusammengeschlossenen Chor. Tanja Zevola und Doris Isele sind künftig beide Vorsitzende. Kassiererin ist Leonie Bächle, Schriftführerin Sieglinde Stöckle. Beisitzer sind Magnus Walde, Ursula Schneider, Andrea Jehle und Helga Anetsmann. Die besten Probenbesucher wurden geehrt. Christa Hilpert und Elisabeth König haben in keiner Probe gefehlt, Helmut Isele und Maria Metzger nur zweimal und Doris Isele dreimal. Pater Titus Eichkorn und Pater Matthias Hanisch freuten sich über den Zusammenschluss. Eichkorn sagte: „Man spürt, wie gut Euch die Gemeinschaft tut.“

Chorleiterin Elisabeth König hielt eine enthusiastische Rede und man spürte ihre Begeisterung: „Ich freue mich, was wir als Chor geleistet haben. Ich genieße es sehr, mit euch Musik machen zu können. In der Musik gibt es nur ein Miteinander, insofern passt der Zusammenschluss sehr gut.“ Auch Bürgermeister Jan Albicker freut sich über die Fusion: „Ich wünsche Euch viel Freude bei eurem gemeinsamen Wirken. Danke für alles, was ihr für die Gesellschaft tut.“ Doris Isele bedankte sich bei Jan Albicker, dass der Chor stets im Bürgersaal proben kann. In diesem Jahr hat der Chor schon ein buntes Programm an Terminen. Viele Messen werden gestaltet und ein Ausflug steht ebenso auf dem Programm.