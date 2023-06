Die Mitglieder des Sportschützenvereines Brunnadern trafen sich im Schützenhaus zu ihrer Hauptversammlung. Von den aktuell 47 Mitgliedern waren 28 Mitglieder bei der Versammlung anwesend. Im Fokus der Versammlung standen Ehrungen und die Neuwahl der kompletten Vorstands. Der Verein wurde bereits am 3. Februar 1963 gegründet. Für ihre 60-jährige Mitgliedschaft im Verein konnten insgesamt sieben Mitglieder geehrt werden. Von Oberschützenmeister Claus Bächle erhielten diese vom Deutschen Schützenbund eine Ehrennadel in Gold mit Urkunde sowie ein Glas Honig aus der Nachbarschaft des Schützenhauses. Seit 60 Jahren Mitglied im Sportschützenverein sind: Oskar Albrecht, Oskar Bächle, Alfred Denz, Lotte Götte, Paul Raufer, Fritz Schlachter und Helmar Schmid. Einen besonderen Dank erhielt Paul Raufer. Seit Gründung des Vereines ist Paul Raufer der Schatzmeister des Vereines. Auf Paul Raufer war in den letzten 60 Jahren immer Verlass – egal ob bei seiner Tätigkeit als Schatzmeister oder auch bei Arbeitseinsätzen im und rund um das Schützenhaus in Brunnadern.

Als Wahlleiter der Vorstandswahlen wurde Fritz Schlachter von der Versammlung bestimmt. Für die nächsten vier Jahre wurden gewählt: Bisheriger und auch neuer Oberschützenmeister ist Claus Bächle. Als Schützenmeisterin wurde Hannelore Raufer gewählt. Otmar Höfler wird als Nachfolger von Paul Raufer das Amt des Schatzmeisters übernehmen. Tobias Fabian ist der neue Schriftführer. Ansprechpartner für die Jugend ist Ulrike Hupfer. Neuer Sportwart ist Thomas Schäfer. Die Aufgaben des Gerätewartes übernimmt Gerd Schäfer. Beisitzer sind Astrid Bächle sowie Harry Esswein.