von Bettina Ebi

Bei der Hauptversammlung der Landfrauen Nöggenschwiel hat sich die Vorsitzende Bettina Albrecht über viele Anwesende gefreut. Neben Gründungsmitglied Agnes Boll waren viele Ehrenmitglieder dabei. Das jüngste Mitglied ist Susanne Boll, die Enkelin von Agnes Boll.

Susanne Fehrenbacher verlas die Tätigkeiten. 2019 fuhren die Frauen nach Lottstetten zum Spargelessen. An den Rosentagen wurden 110 Kuchen gebacken und verkauft. Die Frauen nahmen mit dem Traktor von Helga Trötschler am Umzug teil. 2020 wurden die Rosen gepflegt, gewandert wurde von Waldkirch nach Ay zur Straußenfarm. Beate Schneiderhan verlas den Kassenbericht. Gemeinderat Stefan Ebi lobte: „Die gepflegten Rosen sind in unserem Rosendorf sehr wichtig. Die Landfrauen tragen sehr viel dazu bei.“

Gertrud Leber wurde für 60-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt. 50 Jahre sind Agnes Walde und Irmgard Flum bei den Landfrauen. Susanne Fehrenbacher wurde für 20 Jahre im Vorstand geehrt, Bettina Albrecht für 15 Jahre. Ein Dank galt Martina Schulz, die 2019 die Frauengymnastik von Ursel Ebner übernommen hat. Rosi Geng bekam ein Präsent für ihren Einsatz bei der Organisation der Rosenpflege. Bettina Albrecht kündigte an, dass es 2022 Wahlen gibt, bei denen einige Ämter zu besetzten sind, Interessierte können sich bei ihr melden.