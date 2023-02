Bruno Prothmann aus Dietlingen ist seit 45 Jahren bei der Schreinerei Hilpert in Weilheim beschäftigt. In einer Feierstunde bekam Bruno Prothmann eine Urkunde und ein Geschenk überreicht. Johannes Hilpert freut sich sehr, dass Bruno Prothmann seinem Betrieb so lange treu geblieben ist. Er sei sehr zuverlässig und ein toller Mitarbeiter, der in der Schreinerei als Schreinergeselle seine Arbeiten voll im Griff habe.

Mit drei Generationen der Firmenleitung hat Bruno Prothmann in den vielen Jahren bei der Schreinerei Hilpert zusammengearbeitet: Seine Ausbildung begann er 1978 bei Josef Hilpert. Im Jahr 2000 hat Johannes Hilpert die Firma übernommen, heute ist auch sein Sohn Maximilian bereits im Unternehmen engagiert und arbeitet eng mit Bruno Prothmann zusammen.

Sein Arbeitsleben hat sich seit der Ausbildung sehr gewandelt, berichtet Bruno Prothmann. Anfangs war er sehr viel auf Montage. Die Firma arbeitete viel mit der Post zusammen. Sie hatten viele Aufträge an unterschiedlichen Standorten, teils auch weiter weg, um Postschalter zu montieren. Danach war er auch noch einige Jahre auf Messebaumontage, etwa für Adidas, unterwegs. Die Werkstatt wurde im Laufe der Jahre auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Nun arbeitet der Betrieb mit modernen Holzbearbeitungsmaschinen wie einer Fünf-Achs-CNC-Maschine. Durch diese Veränderung ist Prothmann schon seit Längerem immer mehr im Betrieb tätig und die Montagetätigkeit ist deutlich weniger geworden. Bruno Prothmann hat immer gerne in dem Familienbetrieb gearbeitet. Nun dauert es nicht mehr so lange, bis er in Rente gehen kann. Johannes Hilpert findet das sehr schade: „So einen Mitarbeiter wie Bruno Prothmann möchte man nicht gehen lassen.“