In der Gemeinde Weilheim wurde in den letzten Wochen kräftig geputzt. In allen Ortsteilen schlossen sich viele Bewohner dem Aufruf der Gemeinde an, die Dörfer zu putzen.

Die Nöggenschwieler haben die Dorfputzete gleich noch mit der Rosenpflege verbunden. Überall waren fleißige Helferinnen und Helfer unterwegs, um alles sauber zu machen und die Rosen für eine perfekte Blüte vorzubereiten. Nach getaner Arbeit hat der Verkehrsverein ein zünftiges Vesper spendiert und lud zu einem gemütlichen Abschlusshock ein.