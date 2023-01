von Bettina Ebi

„Es freut mich besonders, nach drei Jahren gemeinsam die traditionellen Bürgerversammlungen zu begehen. Wir wollen damit die enge Verbindung ausdrücken zwischen der Bürgerschaft, den Mitarbeitenden im Rathaus, dem Gemeinderat und mit mir als Bürgermeister dieser Gemeinde“, erklärte Jan Albicker.

Er ging auf die bewegten Zeiten der vergangenen Jahre ein. Flüchtlingskrise, Pandemie, Krieg in Europa, Inflation und Energiekrise seien für alle belastend. „Wir erleben Krisen, die sich überlagern und sich teilweise gegenseitig verstärken. Die Gleichzeitigkeit dieser Krisen fordern Staat und Gesellschaft enorm“, sagte der Bürgermeister.

Alexander Horn, der seit Mitte des Jahres 2022 Hauptamtsleiter ist, hielt Rückblick auf das vergangene Jahr. 30 Geburten, 14 Hochzeiten und 36 Sterbefälle hat die Gemeinde Weilheim zu verzeichnen. In Schnörringen, Weilheim, Nöggenschwiel, Bannholz und Brunnadern wurden Bebauungspläne sowie Erschließungen von Baugebieten vorangetrieben.

Zahlreich sind die Bürger zu den Versammlungen gekommen. In Nöggenschwiel fand die Versammlung in der Aula der Grundschule statt. | Bild: Bettina Ebi

Im ersten Quartal 2023 wird die Gemeinde eine neue Homepage freischalten. Diese soll laut Alexander Horn auch den digitalen Gang zum Rathaus ebnen. Zudem soll künftig auf die E-Akte umgestiegen werden, dieses Projekt wird in den nächsten zwei Jahren realisiert.

Die Sanierung des alten Rathauses in Nöggenschwiel, der Bau des Hochbehälters Steinrüsche sowie die Neugestaltung des Friedhofes in Nöggenschwiel waren und sind größere Projekte der Gemeinde. Weiter hat die Gemeinde diverse Rohrbrüche und Arbeiten am Kanalnetz beschäftigt.

Weilheim Touristen kehren nach der Coronakrise ins Rosendorf Nöggenschwiel zurück Das könnte Sie auch interessieren

Vielerorts sind die Wasserleitungen in einem schlechten Zustand, hier wird in den nächsten Jahren viel zu sanieren sein. Zudem wurden die Personalwechsel im Rathaus, in der Grundschule und in den Kindergärten sowie die Jubiläen der Mitarbeiter vorgestellt.

Gemeinde nimmt Kredite auf

Bürgermeister Jan Albicker stellte die Finanzen der Gemeinde vor. Nachdem in den vergangenen Jahren weiter stetig Schulden abgebaut werden konnten, mussten Ende des vergangenen Jahres in den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie Breitbandversorgung Kredite aufgenommen werden.

Die Gründe hierfür sind unter anderem der Ausbau des Breitbandnetzes und das in die Jahre gekommene Leitungs- und Kanalnetz in der Gemeinde. Weiterhin steigen die Ausgaben stetig. Alle drei der größten Ausgabeposten haben 2022 zugelegt. Im Bereich der Personalkosten sei hierfür unter anderem der Tarifabschluss der Angestellten im öffentlichen Dienst mitverantwortlich.

Die Gemeinde Weilheim hat derzeit 3168 Einwohner. Seit 2018 ist Jan Albicker Bürgermeister. Vorher war er sechs Jahre Hauptamtsleiter der Gemeinde Weilheim. Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Weilheim, Bannholz, Bierbronnen, Nöggenschwiel und Remetschwiel. Sie pflegt seit 1992 eine Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Baden.

Beim Ausblick führte Jan Albicker aus, dass die Gemeinde vorbildlich im Klimaschutz, unter anderem mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen, vorangehen möchte. Im Jahr 2022 wurde der Ortsteil Weilheim im Programm der Städtebauförderung aufgenommen. Hierüber sollen Zuschüsse für die Sanierung des Rathauses und für Straßenerneuerungen sowie die Erneuerung des Ortskernes beantragt werden.

Weiter wurde den Feuerwehren für die Einsätze gedankt. In den nächsten Jahren stehen die Anschaffung von Kleidung sowie eines Fahrzeugs für die Abteilung Nöggenschwiel an. Für dieses Vorhaben müssen jedoch erst Räume geschaffen werden. Ein Grundstück ist bereits gefunden, derzeit läuft das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes.

Pläne für neue Kita mit Mensa

Die Pläne und ein bereits vorliegendes Raumkonzept für den Neubau einer Kindertagesstätte mit Mensa in Nöggenschwiel werden in den kommenden Wochen konkretisiert.

Die Gemeinde Weilheim hatte sich außerdem 2018 zum Ziel gesetzt, langfristig ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen. Spatenstich war im Frühjahr 2021. Bürgermeister Jan Albicker: „Nach 23 Monaten Bauzeit kann ich verkünden, dass die ersten Anschlüsse jetzt im Januar geschalten wurden.“ Zum Breitband gab es an den Versammlungen von den Bürgern Rückfragen. Auch zu den Bauplätzen in Weilheim sowie der mittelfristig geplanten Sanierung des Rathauses sowie zur Höhe der Grundsteuer hatten die Bürger Fragen.

Weilheim Gemeinde will Ortskern fit für die Zukunft machen Das könnte Sie auch interessieren

Für die großen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren anstehen, versprach Jan Albicker: „Wir als Gemeinde Weilheim bleiben weiterhin pragmatisch, service- und lösungsorientiert. Wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da, wir sind erster Ansprechpartner, wenn es um den Bereich Daseinsfürsorge geht und werden weiterhin unser Bestes zum Wohle der Gemeinde Weilheim geben.“

Bürgermeisterstellvertreter Matthias Ebi dankte der Gemeindeverwaltung, allen voran Jan Albicker für die gute Zusammenarbeit und für seinen unermüdlichen Einsatz für das Wohl der Gemeinde Weilheim. Matthias Ebi: „Wir sind sehr stark, was Aktion und Reaktion betrifft, es werden immer stets die positiven Möglichkeiten gesucht.“