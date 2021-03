von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Anhand der Mitgliederzahlen wird deutlich, dass der Sportverein Nöggenschwiel nicht mehr aus dem dörflichen Leben wegzudenken ist. „Wir schaffen es, circa neun Prozent der Einwohner zu motivieren, am Vereinsleben teilzunehmen“, betont der Vorsitzende Matthias Ebi. Fast alle Altersgruppen sind im Sportverein mit Mannschaften vertreten. So werden jährlich bis zu 60 Jugendliche für den Spielbetrieb eingebunden. Ein Höhepunkt für die Jungspieler ist das jährliche Zeltlager am Rhein in Hohentengen.

Diese Einnahmen fehlen

„Durch die Corona-Maßnahmen fallen außer den Mitgliedsbeiträgen alle Einnahmen weg“, sagt Ebi. Regulär veranstaltet der Verein neben den Spielen auch Familienwanderungen und Grümpelturniere und ist außerdem an den Rosentagen mit einem Stand vertreten.

Dafür wird das Geld benötigt

Das Preisgeld soll „den eigenständigen Weiterbestand des SV Nöggenschwiels, durch eine ständig attraktive Jugendarbeit, sichern“, erklärt er.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen