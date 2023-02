Einen fulminanten Bunten Abend haben alle Gäste in der Nägeleberghalle in Weilheim erlebt. Die Narrenzunft Weilheim, bestehend aus den Närrische Fridle, dem Elferrat und der Kindergruppe Närrische Fridle, hat den Besuchern eine tolle Show geboten. Einlass in der Nägeleberghalle war um 18 Uhr, bereits eine halbe Stunde später waren alle Plätze in der Nägeleberghalle besetzt.

Nachdem Vorsitzende Daniela Maier mit ihrer kompletten Narrenzunft auf der Bühne die Gäste begrüßt hat, ging es auch schon los mit den Närrischen Mädels. Unter dem Motto „Wir sind wieder da“ haben die Mädels einen tollen Gardetanz im Häs aufgeführt.

Die Narrenzunft Zur Narrenzunft Weilheim gehören der Elferrat, die Maskengruppe Närrische Fridli und die Kindergruppe der Närrischen Fridli. Der Elferrat besteht seit 1966 und trägt ein schwarz-gelb gestreiftes Häs mit schwarzem Hut und gelber Feder. Die Maskengruppe Närrische Fridli gibt es seit 1976. Sie stellt die Figur eines Köhlers dar, der der Sage nach in einem Waldstück bei Weilheim hauste. Die Figur trägt ein grün-braunes Häs und eine Holzmaske.

Anschließend gab es eine Polonaise durch die Halle, die Stimmung war schon nach dem ersten Beitrag perfekt. Christof Götte, Irene Frank und Sonja Friederichs trugen nun einen Sketch im Sessellift vor. Das Publikum konnte bei einem stehengebliebenen Lift am „Nägelebergskiberg“ lachen. Die Turngruppe Fit & Fun sang ein Lied über Cellulite unter der Leitung von Bianca Vögtlin. Ein weiterer Höhepunkt waren die Dienstagsturnerinnen mit Uli Stüber.

Zahlreiche Tanzeinlagen

Als Piratinnen wurde ein Tanz aufgeführt. Die bekannte TV-Show Herzblatt wurde von einer kleinen Abordnung der jungen Närrischen vorgetragen. Hierbei wurden jeweils drei Männer als verkleidete Frauen und eine Frau als verkleideter Mann, vorgestellt. Ebenso verkleidet wurden drei Frauen mit entsprechenden Charakteren einem Mann vorgestellt. Die Gäste honorierten den tollen Sketch mit großem Applaus.

Kathrin Prothmann führte mit den Närrischen Frauen einen tollen Tanz zum Lied „Fendt“ auf. Bierbrauen im Waldhaus war das Thema von Moderator Joachim Prothmann und Tino Meier alias Dieter Schmidt. Das Highlight des Abends folgte nun mit „Wetten dass?? mit dem Moderator Thomas Gottschalk Laura Huber und zwei Kandidaten.

Der Sketch „Wetten dass???“ kam bei dem Publikum sehr gut an. Die Gäste waren restlos begeistert von den Akteuren des Abends. | Bild: Narrenzunft

Diese mussten Brüste erraten und singen, wenn jemand mit dem Fahrzeug über einem fährt. Ebenso waren Bruce, Jutta Emmrich und Michelle Hunziker, Philipp Huber sowie Cindy aus Marzahn, Matthias Klausmann mit dabei. Die Büttenrede von Jupp Friederichs ließ ebenso kein Auge trocken. Seine humorvolle Weise und sein toller Dialekt sind vom Bunten Abend in Weilheim nicht wegzudenken.

Nach Talk im Saal mit Joachim Prothmann und Tino Meier führte die Männertanzgruppe „Horst“ aus Remetschwiel einen tollen Tanz zu verschiedenen Liedern auf. Unter der Leitung von Astrid Stempel und Ulrike Stüber wurde von der Ü-50 Gruppe ein Tanz zum Thema Casino Royal von der neu gegründeten Abordnung Hutträger aufgeführt.

Die Gäste waren hier besonders vom tollen Bühnenbild begeistert. Nachdem alle, die den Abend so toll auf der Bühne mitgestaltet haben, nochmal auf der Bühne waren, spielten die „Nägeleberger“ weiter. Dem Publikum wurde ein toller, kurzweiliger und lustiger Abend von den Närrischen Fridle geboten.

