von Ursula Freudig

In Heubach wird nach langer Corona-Pause bald wieder gejazzt: Fans der Hauskonzerte des kulturbegeisterten und organisationsfreudigen Ehepaars Matthias und Gabi Hilpert (www.heubacherfest.de) können sich auf das 13. Hauskonzert mit dem Tomasz Kowalczyk Trio freuen. Im Einklang mit den neuesten Corona-Regeln findet es am Sonntag, 5. September, bei jedem Wetter statt. Um 15 Uhr spielt das Trio aus Hamburg bei schönem Wetter auf dem Hofplatz, bei schlechtem Wetter im Wohnzimmer der Hilperts. Die Zahl der Sitzplätze auf dem Hof ist gemäß der Abstandsregel auf 95 Plätze begrenzt, weitere Corona-Vorgaben gibt es nicht. Drinnen gilt Maskenplicht und Einlass hat nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Die Kontaktdaten müssen bei beiden Varianten angegeben werden.

Mit diesem Konzert kehren die Hilperts zu ihrem ursprünglichen Konzept zurück: Es wird kein Eintritt erhoben, sondern um eine Kollekte gebeten und damit gibt es einen unkomplizierten Zugang. Ein spontaner Konzertbesuch ist also wieder möglich, allerdings hat man keine Garantie für einen freien Sitzplatz. Wer auf Nummer sicher gehen will, reserviert sich im Vorfeld per E-Mail (matthias.hilpert@web.de) oder über WhatsApp (0173/695 70 56) seinen Platz. Gabi und Matthias Hilpert freuen sich sehr, dass es endlich mit dem Tomasz Kowalczyk Trio geklappt hat. Zweimal schon verhinderten das Wetter oder Corona-Vorgaben das Konzert.

Das Trio steht laut der Ankündigung im Flyer für europäisch melodiösen Jazz, der sich virtuos und emotional zwischen lyrischer Melancholie und überschäumender Lebensfreude bewegt. Es ist nicht das letzte Hauskonzert in diesem Jahr: Am 16. Oktober um 20 Uhr spielt im Haus der Hilperts ein Duo: Der Akkordeonist Klaus Paier und die Cellistin Asja Valcic.