von Bettina Ebi

Der Betrieb des Ortsnetzes Weilheim wurde nun offiziell an die Firma Stiegeler übergeben. Dazu trafen sich alle Beteiligten am Gebäude des Übergabepunkts in Remetschwiel. Von hier aus sind die ersten Highspeed-Internet-Kunden aktiv geschaltet.

23 Monate Planungs- und Bauzeit

Die Freude ist bei allen Verantwortlichen groß, dass nach etwa 23 Monaten Plan- und Bauzeit die ersten Kunden in der Gemeinde bereits die fortschrittliche Technik mit dem neuen Glasfaseranschluss nutzen können. An rund 900 Adressen kann der offizielle Netzbetreiber nun über Glasfaser schnelles Internet an den fertiggestellten Hausanschlüssen zur Verfügung stellen. Zehn Kunden sind derzeit schon online und die Zahl wird täglich steigen.

Der Bürgermeister ist erleichtert

Weilheims Bürgermeister Jan Albicker: „Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar, dass das Projekt so verläuft wie es verläuft. Maßgeblich liegt dies an unserer offenen Kommunikation, der Lösungsorientiertheit aller Beteiligten und natürlich auch dem Ausschreibungsergebnis, mit dem wir glücklicherweise zwei regionale Firmen mit den Tiefbau- und Glasfaserarbeiten beauftragen konnten.“

Die Projektbeteiligten sind begeistert

Der Geschäftsführer der Firma APM, Matthias Müller, ergänzte: „Es macht Spaß hier, auch weil man auf regionale Partner gesetzt hat. Wir haben mit der Firma Kaiser einen Partner der alles perfekt macht.“ Ingenieur Lars Gutmann von der gleichnamigen Firma aus Höchenschwand, die das Projekt geplant hatte, merkte an, dass im Bereich Tiefbau insgesamt 45 Kilometer Gräben gezogen worden seien, darin 86 Kilometer Rohrverbände für Hausanschlüsse verlegt worden seien. Für die LWL-Vernetzung seien 335 Kilometer Hauptkabelbündel und 545 Hausanschlusskabelbündel verarbeitet worden.

Und der Betreiber will jetzt Gas geben

Marina Stiegeler zeigte sich begeistert, dass nun die Kunden mit Highspeed im Internet surfen können: „Bereits 170 Kunden haben FTTH-Signallieferverträge abgeschlossen. Wer an das Glasfasernetz angeschlossen werden möchte, sollte sich bei der Firma Stiegeler melden.

Nach Vertragsabschluss kümmert sich das Stiegeler-Team um die Kündigung des Festnetzvertrags beim aktuellen Anbieter. So ist auch die Übernahme der Rufnummer sowie eine nahtlose Weiterversorgung sichergestellt.“ Die Firma Stiegeler kann eine Geschwindigkeit von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (1Gbit/s) ermöglichen.

Beratungstag: Im Rathaus Weilheim können sich interessierte Bürger heute, Montag, 23. Januar, 11 bis 18.30 Uhr, informieren.