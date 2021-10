von Claus Bingold

Bei den alle drei Jahre anstehenden Wahlen des Vorstandes der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Weilheim mussten sämtliche Posten neu besetzt werden. Nach sechs Jahren im Amt hatte Eduard Walde seinen Rücktritt erklärt. Auch sein Stellvertreter Manfred Bächle trat nicht mehr zu einer Wiederwahl an. Zum neuen Vorsitzenden bestimmte die Versammlung Peter Emmerich aus Weilheim-Dietlingen, der bisher als Geschäftsführer dem Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft angehörte. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übertrug die Versammlung dem bisherigen Beisitzer Alfred Marder aus Weilheim.

Zum neuen Geschäftsführer wurde Stefan Wasmer aus Oberalpfen gewählt. Ebenfalls neu in dem Gremium sind die beiden Beisitzer Tobias Eckert aus Weilheim-Heubach und Patrick Baumgartner aus Weilheim. In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr bemängelte der Scheidende Vorsitzende Eduard Walde die zähe Abwicklung der gestellten Förderanträge.

Die FBG Weilheim hat drei Förderanträge mit insgesamt 165 Einzelpositionen gestellt. Die beantragte Summe beträgt im Ganzen 275.000 Euro, von denen bisher lediglich 150.000 Euro ausbezahlt wurden. Zwei Förderanträge für Mitgliederwerbung sowie ein Förderantrag für Antragsmanagement sind noch offen. Den Verlust für die Mitglieder der FBG Weilheim für das Jahr 2020 wird mit rund 2,075 Millionen Euro beziffert. Die über Sammelanträge beantragte Aufarbeitungshilfe liegt bei rund 41.500 Euro.

Deutliche Worte zum Waldzustand

Informationen zur Waldbewirtschaftung gab Markus Rothmund vom Kreisforstamt Waldshut. Laut Rothmund sind Flächen des Waldes inzwischen tot. Die Kalamitätsfläche wird mit rund 5000 Hektar beziffert. Empfohlen für die Wiederaufforstung werden natürliche Baumarten wie Buche, Weißtanne, Bergahorn, Esche, Bergulme Roterle und Linde sowie diverse Pionierbaumarten. Die Fichte, die bei den Aufforstungswellen im 19. und 20 Jahrhundert bevorzugte Baumart war, kommt lediglich noch in den höchsten Lagen als Baumart in Frage.

Was in den vergangenen Jahren mit dem Wald passiert ist, macht fassungslos. „Der Wald befindet sich in einem desaströsen Zustand, den man sich vor zehn Jahren nicht hatte vorstellen können.“ Im Rahmen der Wiederaufforstung hat die Gemeinde Weilheim Gelände für die Forschung zur Verfügung gestellt. „Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Wald beschäftigt“, so Bürgermeister Jan Albicker. „Und das wird auch so bleiben.“