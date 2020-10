von Claus Bingold

Der geplante Gehweg an der K6551 zwischen Gurtweil und dem Weilheimer Ortsteil Bürglen wird nicht gebaut. In der öffentlichen Sitzung vom 14. Juni 2018 hatte der Gemeinderat dem Bau der Verlängerung des Gehweges an der K 6551 zugestimmt. Ausgegangen wurde seinerzeit von Kosten in Höhe von 120.000 Euro. Die Gemeinde Weilheim wollte sich mit 60.000 Euro (50 Prozent) an den Kosten beteiligen. Nach einigen Verzögerungen wurde die Baumaßnahme inzwischen ausgeschrieben.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung des Tiefbauamtes der Stadt Waldshut-Tiengen ist die Firma Klefenz mit der Angebotssumme von rund 185.000 Euro günstigste Bieterin. Gründe für die Kostensteigerung sind zum einen Teuerungen insbesondere bei den Beton- und Stahlpreisen und zum anderen die Notwendigkeit zur Umlegung einer Wasserleitung. In der letzten Sitzung vom 21. September hatte der Gemeinderat noch zugestimmt, das verteuerte Bauvorhaben weiterhin mit maximal 60.000 Euro mit zu finanzieren.

Da die Stadt Waldshut-Tiengen nach einem Beschluss des Stadtrates weiterhin auf der 50-Prozent-Lösung besteht, das entspricht einem Kostenanteil von 87.500 Euro, stand die Abstimmung erneut auf der Tagesordnung des Weilheimer Gemeinderates. Nun sprach sich der Gemeinderat gegen diese Lösung aus.