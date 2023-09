Der Grünen-Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle hat das Rosendorf Nöggenschwiel besucht und sich mit dem Vorsitzenden des Verkehrsvereins Andreas Leber getroffen. Den Verkehrsverein zeichnet ein besonderes bürgerschaftliches Engagement aus. Die Mitglieder des Vereins kümmern sich um den weiteren Ausbau und die Pflege des einzigen Rosendorfs im Schwarzwald. Darunter fallen verschiedenste Projekte, die die Lebensqualität der Dorfbewohner erheblich steigern.

Großes Vorzeigeobjekt des Verkehrsvereines ist das Lädele in Nöggenschwiel, welches 2025 das dreißigjährige Jubiläum feiern kann. Ziel des Besuches von Niklas Nüssle war, mit den Beteiligten über Herausforderungen sowie den großen Chancen dieses herausragenden bürgerschaftlichen Engagements in den Austausch zu kommen. Andreas Leber führte den Landtagsabgeordneten durch das Lädele und berichtete über dessen lange Geschichte.

Begonnen hat alles in einem kleinen Ratszimmer des ehemaligen Rathauses, in dem der Gastronom Walter Ebner Brötchen und einige Artikel des täglichen Gebrauchs an die Einwohner in Nöggenschwiel verkaufte. Später übernahm der Verkehrsverein das Projekt und gründete das Lädele Nöggenschwiel unter dem Vorsitzenden Hubert Tröndle. Ihm und seinem damaligen Team ist es zu verdanken, dass das Lädele in dieser Form heute besteht.

Nach und nach wurde das Lädele vergrößert und 2016 komplett renoviert neu eröffnet. Der Vorsitzende Andreas Leber, der Geschäftsführer des Lädeles Marc Leber sowie das ganze junge Vorstandschaftsteam haben nun eine gute Strategie gefunden, das Lädele gestärkt in die Zukunft zu führen. Nach wie vor wird auf regionale Produkte gesetzt, kurze Wege und gute Qualität stehen im Vordergrund. Dies wird von der Bevölkerung geschätzt und angenommen. Das Lädele ist auch ein überaus beliebter Treffpunkt für die Einwohner. Großer Anteil daran, dass das Lädele so beliebt ist, haben natürlich die netten und zuverlässigen Verkäuferinnen. Andreas Leber: „Schön ist, dass wir vom Verkehrsverein auch ein kleiner Arbeitgeber fürs Dörfle sind.“

Niklas Nüssle zeigte sich begeistert von dem Wirken der Nöggenschwieler. Auch die Tourist-Info sowie die Rosengärten schaute er sich mit seiner Mitarbeiterin Melissa Bury an. „Dass so viele Bürger des Rosendorfs Nöggenschwiel sich über Jahrzehnte hinweg bis heute ehrenamtlich engagieren ist heutzutage eine Besonderheit – fürs Auge und für die ganze Region. Die überregionale, wissenschaftliche Bedeutung des höchstgelegenen Rosendorfes hat mich überrascht“, sagte Nüssle zum Abschluss seines Besuchs in Nöggenschwiel.