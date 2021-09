von Claus Bingold

Zum ersten Mal seit 2019 hat sich der Förderverein für die Partnerschaft Baden-Weilheim zu seiner Hauptversammlung getroffen. Da aufgrund des Lockdowns neben der Hauptversammlung 2020 außer dem Besuch von Freunden aus der Bretagne alle weiteren Veranstaltungen abgesagt werden mussten, fiel der Rückblick der Vorsitzenden Brigitte Bing auf die vergangenen zwei Jahre kurz aus. So hat 2020 vor Beginn der strengen Corona-Regeln nur der Besuch von vier Familien aus Frankreich in Weilheim stattgefunden. Von 18. bis 22. Februar nahmen sie an den Fasnachtsveranstaltungen in der Region um Weilheim teil.

Der Verein Der Förderverein für die Partnerschaft Baden-Weilheim wurde 1992 gegründet. Er hat derzeit rund 120 Mitglieder. Kontakt: Brigitte Bing, Vorsitzende, Telefon 07755/291.

Begrüßenswert fand es Brigitte Bing, dass einige jüngere Leute in den Verein gekommen sind. Zentraler Punkt auf der Agenda des Komitees ist die Planung für das Treffen mit den Freunden aus der Bretagne im kommenden Jahr. Von 8. bis 11. Juli soll während des Nöggenschwieler Rosenfestes das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft Baden-Weilheim gefeiert werden. Geplant sind unter anderem der Festakt in der Rosendorfhalle und ein Ausflug mit den bretonischen Gästen zum Rheinfall.

Wahlen

Bei den Wahlen wurde der gesamte Vorstand, dieses Mal lediglich für ein Jahr, wiedergewählt. Im Einzelnen sind das die Vorsitzende Brigitte Bing, ihre Stellvertreterin Monika Häberle, Kassiererin Carmen Lakner, Schriftführerin Regina Hoffmann sowie die Beisitzer Anja Fox, Annette Holzapfel, Angelika Walpert, Regina Marder, Stella Gamp, Marie-Françoise Bodio-Trifftshäuser und Heinz-Peter Lakner.

Verjüngung

Im Vorfeld der Wahlen gab Brigitte Bing, sie ist seit 20 Jahren Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, bekannt, dass sie das Amt im kommenden Jahr abgeben möchte. „Mein Wunsch wäre es“, so Brigitte Bing, „dass jüngere Mitglieder in den Vorstand eintreten würden, damit der Fortbestand unseres Fördervereins auch in Zukunft gesichert sein wird.“

Lob

Bürgermeister Jan Albicker lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein. „Er ist eine tolle Bereicherung für unsere Gemeinde und genießt die vorbehaltlose Unterstützung durch den Gemeinderat.“ Ein besonderer Dank ging an den ehemaligen Weilheimer Bürgermeister Hans-Jürgen Gantert, der vor nunmehr annähernd 30 Jahren die Jumelage mit der bretonischen Gemeinde ins Leben gerufen hat.