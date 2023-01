von Ursula Freudig

Welchen finanziellen Gestaltungsspielraum hat die Gemeinde Weilheim 2023, mit welchen Ausgaben und Einnahmen ist zu rechnen, welche Investitionen sind geplant? Auf solche Kernfragen gibt der Haushaltsplan Antworten.

Einen ersten Entwurf hat Bürgermeister Jan Albicker in Kurzform in der Gemeinderatssitzung im Feuerwehrgerätehaus in Remetschwiel vorgestellt. Detailliertere Aussprachen folgen in den nächsten Sitzungen. Dies gilt auch für die noch folgenden Berichte und Pläne zu den drei Weilheimer Eigenbetrieben: Wasser, Abwasser und Breitband.

Der Haushaltsplan gibt nach den Worten von Albicker ein bisschen Planungssicherheit in Zeiten genereller Unwägbarkeiten. Weilheim rechnet 2023 im Ergebnishaushalt mit einem Plus von 200.000 Euro. „Das ist eher als schmal zu bewerten“, kommentierte Albicker.

Während bei den Erträgen eine leichte Steigerung der Einkommensteuer erwartet wird, wird bei den Zuweisungen des Landes und ebenso bei den Gewerbesteuereinnahmen ein Rückgang erwartet. Bei den Einnahmen aus der Grundsteuer wird mit Beträgen wie in den Vorjahren gerechnet.

Bei den Aufwendungen sind die Personalkosten „Schwergewichte“: „Sie steigen unverändert an, vor allem wegen der Kinderbetreuung und der zu erwartenden Tariferhöhungen“, sagte Albicker. Erwartet wird auch, dass die Umlage an den Landkreis Waldshut (Kreisumlage) als weiterer großer Aufwandsposten steigt.

Geld will Weilheim 2023 vor allem in die Planung des Neubaus der Kita Nöggenschwiel investieren. Zudem vorgesehen sind unter anderen Investitionen in die Feuerwehr und den Baubetriebshof sowie in die EDV des Rathauses. Außerdem sollen neue Grundstücke erworben werden, aufgrund guter Liquidität Kapital in die Eigenbetriebe fließen und die Sanierung der Gartenstraße in Weilheim in Angriff genommen werden.

Über ein mögliches Buswartehäuschen beim Raimunderhof in Brunnadern und den Ausbau von drei Bushaltestellen zu Mobilitätsstationen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis wird noch diskutiert. Gut gewirtschaftet hat Weilheim nach Aussage von Bürgermeister Albicker mit Blick auf geringe Schulden im Kernhaushalt zu Beginn des Jahres 2023. Allerdings geht der Bürgermeister davon aus, dass der niedrige Stand nicht beibehalten werden kann.

Neben dem Haushaltsplan wurde in der Sitzung über zwei Bausachen in Bannholz und Ay positiv entschieden. Außerdem ebnete der Gemeinderat mit einer Änderung des Bebauungsplans „Vorderdorf-Unterdorf“ den Weg für die Errichtung eines Wohngebäudes in Nöggenschwiel. Bürgermeister Jan Albicker gab außerdem bekannt, dass Weilheim sich vorläufig nicht als Fairtrade-Town bewerben wird.