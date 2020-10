von Claus Biingold

In seinem Rückblick auf das Jahr 2019 bilanzierte Klaus Reinhardt, Vorsitzender der Genossenschaft, positive Zahlen. „Nach der viermonatigen Umbauphase in 2018 war 2019 das erste Jahr mit kompletter Öffnungszeit“, so Reinhardt. „Die Zahlen sprechen für sich und belegen eindeutig, dass Um- und Erweiterungsbau des Ladengeschäftes die richtigen Entscheidungen waren. Der Umsatz stieg von 297.000 Euro auf rund 464.000 Euro, was einer Steigerung von 56 Prozent entspricht. Durch diese positive Ergebnis stehen wir deutlich stabiler da.“

Allerdings, so mahnt Reinhardt, sollten diese Zahlen keinen Anlass zu Euphorie geben. Wurde unterm Strich im Jahr 2018 noch ein Minus in Höhe von 9800 Euro erreicht, so konnte im vergangenen Jahr ein Überschuss von knapp 2800 Euro erwirtschaftet werden. Der Überschuss soll nach einstimmiger Meinung der Genossenschaftsmitglieder auf das Geschäftsjahr 2020 vorgetragen werden.

„Die Zahlen lassen hoffen, dass mit dem Lädele eine stabile schwarze Null erwirtschaftet werden kann“, so Klaus Reinhardt. „Allerdings muss in diesem Jahr berücksichtigt werden, dass Corona den Umsatz hat steigen lassen, da sehr viel im Lädele eingekauft wurde.“ In den Monaten von Januar bis August 2020 konnte eine Umsatzsteigerung von 23 Prozent verzeichnet werden.

Wünschenswert wäre es seitens der Geschäftsführung, wenn noch mehr Einheimische im Lädele einkaufen würden. Viele nutzten zwar den Post-Service im Weilheimer Lädele, machen aber von breit gefächerten Angebot des Ladengeschäftes keinen Gebrauch.“ Die Poststation stellt ohnehin ein Problem dar. Mit etwas mehr als 1000 Euro im Monat wird der damit verbundene Aufwand in keiner Weise adäquat entschädigt.

Seitens des Aufsichtsrates, dessen Bericht Aufsichtsratsmitglied Joachim Sondermann vortrug, gab es keinerlei Beanstandungen. Auch der Prüfungsbericht durch den Prüfungsverband deutscher Konsum- und Dienstleistungsgenossenschaften vom September 2019 fiel ausgesprochen positiv aus. Wörtlich heißt es da: „Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Genossenschaft sind geordnet und lassen die Fortführung des Geschäftsbetriebes als nicht in Frage gestellt erscheinen. Die Organe der Genossenschaft haben ihre Obliegenheiten erfüllt. Dem Förderzweck der Genossenschaft wurde entsprochen.“

Im Namen der Gemeinde dankte Bürgermeisterstellvertreter Christof Götte den Mitarbeiterinnen um Geschäftsführerin Sonja Friedrichs für ihre Arbeit.