von Bettina Ebi

In der Holzwerkstatt Ebi in Nöggenschwiel gab es einen besonderen Anlass zum Feiern. 20 Jahre ist Schreinermeister Wilfried Schäfer nun bei der Schreinerei Ebi beschäftigt. Wilfried Schäfer wurde von Markus Ebi für seine langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt: Zuverlässigkeit, Fachkompetenz, Kreativität, Ehrgeiz sauberes Arbeiten und Hilfsbereitschaft werden bei Wilfried großgeschrieben, sagte er. Die Arbeitsvorbereitung diverser Aufträge sowie die Herstellung und Montage gehören zu seinen Aufgaben.

Viel Lob

Bei der Ausbildung übernimmt Wilfried Schäfer verschiedene Aufgaben unter anderem liegen das Überprüfen von Zeichnungen und Berichtsheften in seiner Hand. Stephanie und Markus Ebi sowie die ganze Belegschaft sind froh, Wilfried Schäfer in ihren Reihen zu haben. Markus Ebi sagte: „Er ist eine sehr wertvolle Arbeitskraft in unserer Schreinerei.“ Markus Ebi überreichte Wilfried Schäfer eine Urkunde der Kreishandwerkerschaft Waldshut sowie ein Präsent. Seine Frau Jutta bekam einen schönen Blumenstrauß. Anschließend feierte die ganze Belegschaft bei frisch gezapftem Bier und gegrillten Leckereien das besondere Jubiläum.