von sk

Insgesamt 255 moderne LED-Leuchten haben die Techniker des Enerieversorgers Energiedienst (ED) in der Gemeinde Weilheim installiert. Allein im letzten Bauabschnitt montierten sie 98 LED-Leuchten in 65 Arbeitsstunden. Damit sind jetzt 100 Prozent der Leuchten in Weilheim auf die neue Technik umgerüstet, heißt es in einer Mitteilung.

„Durch diese Umrüstung spart die Gemeinde durchschnittlich 80 Prozent Strom bei der Beleuchtung im Vergleich zu früher ein“, erklärt Weilheims Bürgermeister Jan Albicker. „Das entspricht circa 16.000 Kilowattstunden pro Jahr.“

Das hat nicht nur finanziell, sondern auch mit Blick auf Klimaschutzaspekte positive Auswirkungen: Durch den geringeren Stromverbrauch reduzieren die LED-Leuchten den CO 2- Ausstoß. Auf 20 Jahre gerechnet, werden 191 Tonnen eingespart, wie die ED Netze GmbH mitteilt.

Höhere Lebensdauer und weniger Wartung

Dank ihrer langen Lebensdauer der neuen Lampen von rund 100.000 Stunden verlängern sich die Wartungszyklen bei LED-Leuchten. Während herkömmliche Straßenlaternen alle vier Jahre gewartet werden müssen, haben Gemeinden mit LED-Beleuchtung Aussichten auf pflegefreie 25 Jahre. „Trotz der Anschaffungskosten lassen sich so Amortisationszeiten von wenigen Jahren erreichen“, erklärt Jürgen Schelb, Fachspezialist Straßenbeleuchtung bei ED Netze. Wie sich nun zeigte, sei die Umrüstung mit der richtigen Herangehensweise auch vergleichsweise unkompliziert.

„ED Netze hat für uns ein individuelles Sanierungskonzept erarbeitet und uns bei den Fördermöglichkeiten unterstützt,“ ergänzt Jan Albicker. Dass von der Planung bis zum Betrieb der Anlage alles aus einer Hand stamme, mache die Sache zudem sehr attraktiv – von den Fördermitteln des Bundes, die für die Umrüstung fließen, einmal ganz abgesehen.