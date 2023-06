„Herzlich willkommen zum Tag des Artenschutzes“, so Landrat Martin Kistler. „Heute besichtigen wir zwei unterschiedliche Projekte im Landkreis, eines in Weilheim und das andere in Höchenschwand.“ Herzlich willkommen hieß der Landrat auch die Bürgermeister Jan Albicker (Weilheim), Thomas Kaiser (Häusern) und, beim Termin in Höchenschwand, Jan Stiegeler. „Für den Artenschutz fließen jährlich über eine Million Euro als Fördermittel, vorwiegend an Landwirte, die die Flächen betreuen. Die wichtigsten Partner des LEV sind die Landwirte vor Ort“, so Landrat Kistler. Die Betreuung geschieht in enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde und dem Landwirtschaftsamt.

Bei den diesjährigen Exkursionen stand das Thema „Tag der Artenvielfalten“ im Vordergrund. Auf Steillagenwiesen oberhalb Weilheims, deren Futter nach Aussagen der Bewirtschafter Alfred Marder, Weilheim, und Jakob Müller, Schnörringen, kaum verwertbar sei, da viele Distel- und Weißdornpflanzen enthalten seien, lebt ein besonders schützenswerter Schmetterling, das Grünwidderchen. Die späte Mahd schütze diesen Schmetterling, dessen Vorkommen in Europa dramatisch zurückgegangen sei. Die Population des Grünwidderchens im Landkreis sei somit von bundes- und europaweiter Bedeutung. Wie besonders dieser Schmetterling lebt, erklärte Stefan Hafner, Biologe und Gesellschafter des Büros für Landschaftsökologie. Er arbeitet im Auftrag des RP Freiburg und ist „Artenschutzumsetzer im Bereich Schmetterlinge“. Das Grünwidderchen frisst sich in Pflanzen mit dicken Blättern und ernährt sich nur vom Inhalt dieser Blätter. Die Erkenntnisse über die Lebensweise des Schmetterlings hätten hier im Kreis dazu geführt, dass erst nach der Fressphase gemäht werden dürfe.

Markus Lazarte von der Naturschutzbehörde gab einen Überblick über Förderung von Schutzzäunen gegen Wölfe. Seit 2021 seien pro Jahr um die 200.000 Euro für Wolfzaunförderung bewilligt worden. Dabei gebe es sowohl mobile als auch feste Zäune. In weiteren Naturschutzmaßnahmen, die Auflagen in der Bewirtschaftung für die Landwirte mit sich bringen, sind insgesamt circa 5000 Hektar Wiesen im Landkreis einbezogen. Danach ging es nach Höchenschwand. In Nähe des Waldschwimmbades. Dort befindet sich, im Besitz der Gemeinde Häusern, eine circa zwei Hektar große Freifläche, umgeben von Bäumen. Nachdem sie einige Jahre vernachlässigt wurde, soll sie jetzt in ihren artenreichen Zustand zurückgeführt werden. Im oberen Teil befinden sich Pflanzen wie Flügelginster, der untere Teil ist ein Niedermoor. Bernd Vogelbacher, Landwirt aus Schluchsee, wird die Flächen mit Schafen, Ziegen und Zwergziegen beweiden. Somit können Brombeeren zurückgedrängt werden und die ursprüngliche Flora und Fauna sich zurückbilden. „Ich habe inzwischen viel Erfahrung mit der Offenhaltung von Flächen“, so Bernd Vogelbacher. Hansjörg Stoll vom LEV meinte, man habe ihn genau aus diesen Gründen angesprochen. Inzwischen habe er, so Vogelbacher, mobile Schutzzäune gegen Wölfe mit Hilfe des Landes angeschafft.